Carlo Conti rompe il silenzio su Sanremo 2025: le rivelazioni

A una settimana dal via ufficiale di Sanremo 2025, Carlo Conti inizia a scoprire le carte sulla gara musicale più importante d’Italia. Sappiamo già molto del Festival, dai 29 cantanti in gara ai testi delle canzoni, diffusi oggi per la prima volta e ovviamente hanno subito generato grande curiosità tra gli addetti ai lavori e non solo. Il conduttore toscano si è raccontato a Supernova da Alessandro Cattelan, dove ha scoperto le carte sul Festival e rivelato alcune curiosità sulla scelta delle canzoni, dopo che alle sue orecchie sono arrivate circa 400 brani.

Zeudi e Shaila smontano Javier Martinez al GF: "Non gli piace davvero Helena"/ "Flirt costruito per l'hype"

“Di Big o presunti tali sono arrivate circa 400 candidature. Al primo ascolto capisci subito se una canzone merita di metterla in un angolino per riascoltarla o dire ‘va beh, niente’. Al primo ascolto di 400 ne ho selezionate la metà che ho riascoltato” ha confessato il presentatore di Tale e quale show che ha poi svelato di ascoltare a basso volume i brani inizialmente salvo poi alzarlo quando ascolto qualcosa che gli piace.

Grande Fratello, crisi insanabile tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta?/ Lei: “Ricadi negli stessi errori”

Carlo Conti e lo stravolgimento di Sanremo 2025: la rivoluzione del 2017

Nonostante in molti abbiano affibbiato ad Amadeus la rivoluzione del Festival di Sanremo, che ha avvicinato molti giovani, molto era partito con Carlo Conti, che nel triennio 2015-2017 era riuscito a rinfrescare la kermesse con tre edizioni rimaste nel cuore dei telespettatori. Vinsero Il Volo, gli Stadio e Francesco Gabbani, proprio il trionfo del cantante di Carrara con la sua travolgente Occidentali’s karma diede il via a una nuova era, come ammesso da Carlo Conti in una intervista a Supernova:

“La settimana dopo l’importante non era quanto stava vendendo Occidentali’s Karma, ma quante visualizzazioni aveva fatto: era diventato più importante il mondo social e web” ha confessato Carlo Conti nel format condotto da Alessandro Cattelan. Una nuova era che ha preso il via proprio dal 2017, poi è toccato ai due Festival di Sanremo diretti da Claudio Baglioni e quindi ai cinque di Amadeus, prima del ritorno del figliol prodigo toscano. Da Amadeus, Conti ha scelto di rubare comunque qualcosa: “Ho seguito il filone di Amadeus e ho scelto di avere intorno a me molti conduttori a rotazione” ha ammesso Carlo a Supernova.

C’è posta per te in onda insieme a Sanremo 2025?/ La ‘strategia’ di Mediaset per la finale del Festival