CARLO CONTI, DA SANREMO 2025 A LE IENE

Carlo Conti potrebbe non restare al timone del Festival di Sanremo anche l’anno prossimo, almeno non da conduttore. A seminare dubbi sul suo futuro è stato lo stesso direttore artistico, che potrebbe eventualmente mantenere solo questo ruolo e lasciare spazio a un collega per la conduzione.

Sanremo 2025, Carlo Conti: "La Rai mi vuole alla conduzione altri due anni, ma..."/ La replica divide

Nulla è sicuro al momento, infatti ci sono valutazioni in corso, ma la questione era stata già posta in passato da Le Iene, che torna sulla questione nella puntata di oggi, domenica 16 febbraio 2025. Lo scorso aprile l’inviato Stefano Corti aveva intervistato tutti i conduttori protagonisti del toto-nomi per l’edizione che si è appena conclusa.

Ascolti Tv Sanremo 2025, il Festival chiude col botto: ma il record resta ad Amadeus/ 73,1% di share

Non solo Carlo Conti, ma anche Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, che ieri tra l’altro lo hanno affiancato nella conduzione, poi Stefano De Martino, Gigi D’Alessio e Paolo Bonolis. In quella circostanza, Conti replicò in maniera enigmatica a Le Iene, spiegando che non sapeva se gli avrebbero proposto la conduzione o se avevano già provveduto a farlo, un modo come un altro per non affrontare pubblicamente la questione.

IL “CONTRATTO” E UNA PROMESSA DA MANTENERE

Carlo Conti decise di mantenere massimo riserbo, d’altra parte promise a Stefano Corti che avrebbe rilasciato la sua prima intervista dopo il Festival di Sanremo 2025, se lo avesse condotto. In quell’occasione firmò anche un contratto, ovviamente ironico, con l’inviato del programma, in cui dichiarava davanti ai telespettatori che non sarebbe stato il successore di Amadeus, ma nel caso in cui avesse assunto la direzione artistica e/o la conduzione della kermesse, si sarebbe sottoposto alla macchina della verità dopo la finale, così da replicare a tutte le domande e curiosità.

SANREMO 2025/ Vince Olly e la canzone d’autore (3 su 5), Giorgia piange: cosa resterà di questo Festival?

Dopo l’annuncio della nomina di Carlo Conti come erede di Amadeus alla guida di Sanremo, il programma di Italia 1 ha aspettato la finale per poter finalmente mettere alla prova il conduttore. Infatti, Le Iene hanno fatto sapere di aver dato la caccia a Carlo Conti subito dopo la proclamazione di Olly, vincitore di questa edizione terminata da poco, quindi stasera scopriremo se il conduttore avrà mantenuto la parola con Stefano Corti e il pubblico de Le Iene.