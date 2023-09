Carlo Conti e la rinuncia di Cristina Scuccia a Tale e quale show/ “La sua agente ha messo paletti, voleva…”

Carlo Conti e l’esclusione di Cristina Scuccia da Tale e quale show: tutta la verità

Carlo Conti è tornato in onda con la nuova edizione di Tale e quale show, segnata anche dalla polemica per l’abbandono di Cristina Scuccia. L’ex suora del piccolo schermo, nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi, era stata inizialmente annoverata nella lista di concorrenti dello show di Rai1. Lo stesso conduttore l’aveva ufficializzata, assieme al resto del cast, ma alla fine qualcosa è andato storto. Intervistato dal settimanale Chi, il padrone di casa ha spiegato che è stata depennata dall’elenco per una serie di condizioni dettate dalle sua agente, che però non sono affatto piaciute alla produzione del programma.

Carlo Conti "inizio non facile, sono partito da zero"/ "Ho perso il mio babbo che ero bambino..."

“Non c’è nulla di clamoroso, è legittimo – ha rivelato – quando scegli un concorrente inizia una trattativa che si può fermare per motivi economici o per altri motivi, tipo paletti e rassicurazioni che la sua agente ha chiesto e la produzione ha ritenuto di non poter accontentare. Come avere l’agente nei filmati, scegliere i cantanti da imitare, scegliere i look, visionare i filmati in anticipo. Se lo faccio con uno, lo devo fare con tutti“.

Cristina Scuccia cambia look e scatena le critiche/ "Basta eccessi, torna ad essere te stessa": le foto

Carlo Conti e il ricordo di Fabrizio Frizzi

Carlo Conti è però riuscito a sostituire Cristina Scuccia in fretta e furia, strappando il sì ad un’altra cantante, che ora sta prendendo parte a Tale e quale show: “Allora, sono tornato all’attacco con Jo Squillo, che mi aveva detto di no perché aveva diversi impegni con la moda. Le ho detto. ‘Se ti organizzi per venire mi faccio trovare vestito con la T-shirt nera come Giorgio Armani’“.

Ricordando poi le edizioni passate dello show, il conduttore si è soffermata sulla terza edizione, quella del 2013, che vide l’indimenticabile Fabrizio Frizzi tra i concorrenti. Così Conti riuscì a convincerlo a partecipare: “Me lo ricordo come fosse adesso, anche perché Fabrizio lo ricordava spesso. Lo chiamai una sera e gli dissi: ‘Devo farti una proposta indecente, faresti Tale e quale?‘. Lui mi rispose: ‘Fammici dormire sopra’. La mattina dopo gli scrissi: ‘La notte ti ha portato consiglio?’. Lui mi chiamò e mi disse: ‘Sì, lo faccio, devo divertirmi‘. E ci ha fatto questo regalo. E poi quell’anno c’era anche Amadeus. Fu entusiasta“.

Cristina Scuccia concorrente del Grande Fratello 2023?/ La verità nelle parole dell'ex naufraga

© RIPRODUZIONE RISERVATA