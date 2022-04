Carlo Conti e Potito Starace, ex Roberta Morise/ “La passione pian piano era sfumata”

Roberta Morise: “Carlo Conti? L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto”

Carlo Conti e Potito Starace sono gli ex fidanzati di Roberta Morise, la conduttrice televisiva e naufraga de L’Isola dei Famosi. In passato la conduttrice è stata legata sentimentalmente ad uno dei volti più noti di Viale Mazzini: si tratta di Carlo Conti, conduttore di “Tale e Quale Show”. Una relazione che i due hanno cercato di vivere il più lontano possibile dal clamore mediatico incontrando non poche difficoltà. Nonostante la differenza di età, circa 25 anni, Carlo e Roberta si sono amati a lungo, ma ad un certo hanno deciso di dirsi addio. Il motivo? A rivelare qualche dettaglio in più è stata la conduttrice che ha dichiarato: “ho avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti”.

Le parole di Roberta Morise erano un chiaro riferimento alla storia con Carlo Conti che oggi è un uomo felicemente sposato. Il matrimonio di Conti è stato però una vera sorpresa per la Morise che è venuta a saperlo tramite un’amica in comune: “ho saputo delle nozze da un’amica comune che ha ricevuto l’invito e ovviamente non potevo certo rimanere indifferente”. Infine sulla fine della storia ha confessato: “quando ci siamo lasciati si è detto che io volessi il matrimonio e i figli e Carlo no. Ma non era così, anzi. L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, tra noi si era creato quasi un rapporto padre-figlia. La passione pian piano era sfumata. Sarà stata anche colpa della differenza d’età”.

Roberta Morise e la storia con Potito Starace

Nella vita di Roberta Morise dopo Carlo Conti è arrivato un altro uomo: si tratta di Potito Starace. Per la conduttrice la storia con l’allenatore di tennis ed ex tennista italiano non è stata affatto semplice. Proprio la Morise durante un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna ha rivelato: “siamo costretti a vederci solo nel weekend, ma la lontananza alimenta il rapporto. Mi aspetta col sorriso e quando ci ritroviamo ci inventiamo sempre qualcosa, come fidanzatini. Mi piace cucinare per lui: mi sento sempre in debito nei suoi confronti”.

Una storia vissuta a distanza, anche se la Morise ad un certo punto ha deciso di investire in questo rapporto visto che i due hanno abitato insieme a Roma per un pò di tempo. Purtroppo anche questa storia è finita, ma nel futuro della conduttrice c’era un altro uomo: l’attuale compagno Giulio Fratini.











