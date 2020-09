Carlo Conti/ Ecco cosa lega il conduttore ad Alessandro Cattelan

Senza alcun dubbio, Carlo Conti si palesa come uno dei personaggi televisivi più noti e apprezzati. Di recente è stato presente in tv grazie alla manifestazione musicale Seat Music Award e, lui stesso, ha dichiarato di aver provato delle fortissime emozioni, soprattutto a fronte di un’Arena di Verona semivuota a causa delle normative di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria in atto. Nonostante tutto è stato un evento importante che ha concessi di dare una svolta ad un periodo davvero difficile dopo il lockdown. Durante una recente intervista ha inoltre individuato un possibile suo erede ed ha pronunciato il nome di Alessandro Cattelan che, secondo Conti, dimostra di avere bravura e stile.

Carlo Conti, un successo innegabile

Di certo, senza nulla togliere a quello che Carlo Conti ha designato come il suo possibile erede, il successo che ha avuto, anche quest’anno con i Seat Music Award in compagnia della conduttrice Vanessa Incontrada è innegabile. La stima tra i due colleghi è tale che, proprio in occasione della manifestazione avvenuta all’Arena di Verona, Carlo Conti ha chiesto esplicitamente all’ospite Amadeus di pensare a Vanessa per il prossimo Festival di Sanremo di cui Amadeus sarà il direttore artistico. Al contempo, sui social si è accesa una polemica tra i fan si Vanessa che hanno accusato Conti e D’Alessio, ospite della serata, di trattare la conduttrice come un oggettino non lasciandole il dovuto spazio. Si tratta ovviamente di commenti che non hanno avuto seguito da parte della Incontrada.

La storia d’amore con Francesca Vaccaro

Per quanto riguarda la vita privata di Carlo Conti, che dal 2015 al 2017 è stato anche direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, si sa che è unito a Francesca Vaccaro con cui, sembrerebbe esserci aria di crisi. Cosa c’è di vero in questa notizia? Innanzi tutto si tratta di indiscrezioni sorte soprattutto dalla rivelazione che, nella prossima edizione di Tale e quale show, dovrebbe esserci anche una delle ex di Carlo Conti, Roberta Morise. Indubbiamente, il passato, il conduttore è stato al centro di numerosi flirt, ma l’incontro con l’attuale moglie Francesca Vaccaro ha fatto scattare la scintilla di un amore a prima vista, che è stato coronato dal matrimonio e dal cambio di attitudine che lui che, una volta incontrata la Vaccaro, avrebbe scelto di mettere, come si usa dire, la testa a posto. Sul matrimonio, avvenuto nel 2012, nessuno voleva scommettere nulla e si pensava che sarebbe stato destinato a concludersi in fretta, ma sovvertendo ogni pronostico, il conduttore televisivo e radiofonico, nonché autore di numerosi programmi, non è più stato al centro del gossip.



