Carlo Conti/ “Fabrizio Frizzi, manca il suo abbraccione ora più che mai”

Il conduttore Rai Carlo Conti, è stato oggi ospite in collegamento con la trasmissione di Rai1, Storie Italiane. Eleonora Daniele prima di “accoglierlo” in studio ha voluto riproporre il suo messaggio a restare a casa in questo momento di emergenza Coronavirus. Aperto il collegamento il conduttore ha subito rivolto alla collega Eleonora Daniele ed alla bambina che sta per nascere, Carlotta. “Ti dedico Futura”, ha asserito, parlando della canzone di Lucio Dalla. La conduttrice commossa ha ammesso che è una delle sue canzoni preferite: “Il primo pensiero è verso il futuro”, ha commentato. In questo momento Carlo e la moglie Francesca, insieme al loro Matteo si dilettano ad ascoltare tanta musica. A Storie Italiane, a tal proposito, è stato ricordato il momento del suo Sanremo nel 2017: “l’ho fatto con molta naturalezza, ero molto sicuro, avevamo lavorato bene ed era partito bene”, ha commentato. Conti ha ricordato la gioia di aver lanciato giovani artisti del calibro di Irama e Ultimo ma ha anche ridato splendore a grandi artisti tra cui gli Stadio. “Sono tutti ricordi bellissimi”, ha ammesso.

CARLO CONTI, I SUOI AMICI DI SEMPRE

A Storie Italiane anche il forte legame tra Carlo Conti e Gabriele Cirilli: “Ne abbiamo fatte tantissime, abbiamo fatto tante esibizioni a Tale e quale, abbiamo fatto di tutto!”, ha commentato con nostalgia. Quindi spazio al programma La Corrida, sospeso per l’emergenza Coronavirus: “è stato il primo programma che non abbiamo potuto fare perchè senza pubblico è impossibile fare, prima per i concorrenti e poi per tutto il resto. La cosa bella della Corrida è che nessuno anche se travolto dai fischi, va via triste, l’importante è partecipare, avere avuto la ribalta su Raiuno, poi di ritorno nel loro paese vengono accolti dalla banda, è questa la cosa bella, poco social ma molto sociale”. Spazio anche agli amici di sempre, Pieraccioni e Panariello, ma anche Fabrizio Frizzi: “quell’amico finale ci manca molto”, ha commentato parlando di Frizzi, “manca il suo abbraccione, in questo periodo più che mai”. Infine, un messaggio agli spettatori: “Andando a fare la spesa trovo tante persone non giovani che girano in maniera incosciente. Rispetto delle distanze sono importantissimi, oltre all’appello ai giovani anche alle persone meno giovani, come ho detto ieri a Domenica in, se qualche giovane ha la fortuna di vivere con i propri nonni si faccia raccontare la loro gioventù, è un grande insegnamento per tutti noi che ci siamo ritrovati con un’Italia già fatta”, ha chiosato.



