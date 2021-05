Carlo Conti, gaffe con Al Bano e Romina a Top Dieci/ “Bacio dopo Sanremo?”. Lei…

Carlo Conti ci ricasca. Avere Al Bano Carrisi e Romina Power come ospiti nel nuovo appuntamento di Top Dieci, show in onda su Rai 1, riporta inevitabilmente alla mente quella volta in cui li presentò sul palcoscenico del Festival di Sanremo come invitati speciali. In quell’occasione, i due cantanti ed ex coniugi si esibirono in alcuni dei loro più noti successi, poi il conduttore ne approfittò per stuzzicarli, chiedendo loro un bacio che, tuttavia, non arrivò.

Romina Power/ Gela Al Bano: "Dicevano che era bruttino ma mi piaceva il suo lato b"

A distanza di sei anni, il presentatore però ha deciso di riprovarci, domandando a Romina se quel bacio Al Bano gliel’avesse mai dato, magari dietro le quinte, ma la risposta (con il sorriso sulle labbra) è stata negativa. Una piccola gaffe per Carlo Conti, che, nonostante la sua bravura e il suo talento, non è riuscito nell’impresa che una parte degli italiani sogna da sempre: rivedere Al Bano e Romina insieme, innamorati come ai vecchi tempi. Nella nuova vita di Al Bano, però, c’è Loredana Lecciso, ormai da quasi 20 anni peraltro.

Albano Carrisi/ La storia d'amore con Romina Power infiamma i fan ma il Covid e la Lecciso...

Al Bano rifiuta di baciare Romina Top Dieci per Loredana Lecciso!

Al Bano Carrisi a Sanremo ha infatti rifiutato di baciare Romina Power proprio in virtù del suo amore per Loredana Lecciso. Di recente, in occasione del suo 78esimo compleanno, il cantante di Cellino San Marco ha rivelato di cullare nel proprio intimo un grande desiderio, che riguarda proprio le due donne della sua vita: “Il regalo più bello sarebbe che Romina e Loredana si unissero, si parlassero, trovassero un modo per andare d’accordo”. Tornando invece a quel bacio rifiutato a Sanremo, anche in quell’occasione fu Al Bano a spiegare che “di baci ce ne siamo dati talmente tanti in passato… Che bisogno c’è di tornare a farlo? Tra l’altro io non amo fare queste cose in pubblico, non sono proprio il tipo”. Insomma, al di là del carattere schivo di Al Bano Carrisi, sembra davvero che la possibilità di vederlo scambiarsi un nuovo bacio con Romina Power sia un’opzione remota e difficilmente attuabile. Nonostante il “bacio, bacio” gridato ad Al Bano e Romina al termine dell’intervista a Top 10, Al Bano si è limitato a dire: “Un bacio a tutti voi”.

