E’ il giorno dell’esordio e fiumi di emozioni staranno accompagnando i protagonisti, dagli ospiti al conduttore passando per i cantanti in gara. La conferenza stampa di questa mattina in vista della prima serata di Sanremo 2025 conferma il timbro che Carlo Conti vuole imprimere allo show ma non è passato inosservato un toccante momento di commozione del padrone di casa della kermesse. Dopo aver scherzato sulle dinamiche della serata e introdotto alcune anticipazioni su ospiti, show e durata dello spettacolo, non è riuscito a trattenere le lacrime nel celebrare la sua amata mamma: un faro nel suo percorso di crescita e di vita dopo la scomparsa prematura del papà.

“Mamma è una donna fortissima, mi ha tirato sù lei e mi ha insegnato il rispetto, il mio papà è mancato quando io avevo appena 18 mesi… Però posso dire che non è mai mancato un piatto a tavola, anche quando eravamo solo io e lei”. Queste le commoventi parole di Carlo Conti con voce rotta dalle emozioni e dalle lacrime che lo hanno incalzato in maniera incontrollata. Dalla platea di giornalisti è arrivato un caloroso applauso che ha alimentato ulteriormente la commozione del padrone di casa di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, Carlo Conti: “Ai figli bisogna dare ali e radici…”

L’argomento genitori è stato poi ripreso anche da Alessandro Cattelan con un discorso altrettanto rilevante, chiosato da un’altra frase emblematica di Carlo Conti: “Io ho sempre pensato una cosa a proposito dei genitori: ai figli bisogna dare ali e radici”. Chiaro il riferimento del conduttore di Sanremo 2025, ovvero all’importanza di garantire basi soldi per affrontare il percorso di vita ma al contempo lasciando la libertà ai figli di esprimersi nel migliore dei modi assecondando le proprie passioni. Un insegnamento di vita che si ricollega alle lacrime e parole per ricordare la sua amata e compianta mamma e all’amore viscerale ricevuto.