Carlo Conti/ “La famiglia mi dà ricchezza, completa la vita” (Tali e Quali)

Carlo Conti torna in prima serata con “Tali e Quali“, una puntata speciale di “Tale e Quale Show” trasmessa venerdì 22 novembre 2019 alle ore 21.25 su Rai1. Si tratta di un appuntamento tutto nuovo per il conduttore che porterà sul palcoscenico i migliori imitatori “non professionisti” selezionati tra tutti quelli che, nel corso di queste settimane, hanno inviato i video delle proprie imitazioni. Una puntata speciale che si preannuncia davvero imperdibile e una sorta di regalo per i milioni di telespettatori che hanno seguito con grandissimo affetto ed entusiasmo l’ultima stagione di Tale e Quale Show. In occasione di questo ritorno televisivo, Carlo Conti si è raccontato dalle pagine de La Nazione soffermandosi in particolare sulla sua vita privata. Il conduttore, felicemente sposato con Francesca Vaccaro, ha dichiarato: “tutti pensavano fossi una specie di Alberto Sordi perché soffrivo di ‘dongiovannite’. Ma alla fine ho spiazzato tutti”.

Carlo Conti e la moglie: “mi sono stufato di pensare all’ ’io’”

All’età di 51 anni Carlo Conti è convolato a nozze con la fidanzata di sempre Francesca Vaccaro. Un matrimonio voluto come ha raccontato il conduttore di punta della Rai: “mi sono sposato tardissimo perché affetto da ‘singletudine’, stavo bene così, ero preso dal lavoro e dal divertimento”. Qualcosa però è cambiato nella sua vita, visto che ad un certo punto il conduttore ha deciso di compiere il grande passo: “poi a un certo punto della vita mi sono stufato di pensare all’ ’io’ e avevo voglia di pensare al ‘noi’. È arrivato, così, in modo naturale il matrimonio e la famiglia”. Il conduttore non nasconde che prima del matrimonio non sono mancate delle avventure, ma ci tiene a precisare: “prima delle nozze e si presuppone che dopo si rispetti la fedeltà”. Parlando poi di matrimonio ha citato il grandissimo amico Pieraccioni: “Leonardo sostiene che il matrimonio, le storie d’amore, siano una maratona. Lui dice di avere il fiato corto e riesce solo a fare i primi cento metri, io invece sono entrato in corsa agli ultimi chilometri e ho tagliato il traguardo”.

Carlo Conti e il figlio Matteo: “lui prima di tutto”

Carlo Conti come tanti altri ha deciso di sposarsi in età matura. “Nella società di oggi è più difficile avere una stabilità economica, i giovani tendono a restare in famiglia, anche per comodità. E poi c’è più libertà sessuale mentre un tempo bisognava sposarsi prima di avere un approccio con l’altro sesso o almeno così imponeva la società” ha detto il conduttore di Rai1 che è convolato a nozze con la fidanzata Francesca Vaccaro all’età di 51 anni. Un matrimonio che gli ha regalato anche la grandissima gioia di diventare padre del piccolo Matteo. Parlando del figlio, Conti ha detto: “ora in cima a tutto c’è mio figlio, seguito dalla mia famiglia, poi arrivo io e solo dopo il lavoro”. Una scelta che oggi, all’età di 58 anni, lo rende un uomo felice e completo: “adesso la famiglia mi dà ricchezza …completa la vita”.



