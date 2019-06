Carlo Conti/ “La prossima stagione sarò in Rai” (Con il cuore, nel nome di Francesco)

Carlo Conti torna questa sera su Rai 1 al timone della manifestazione di beneficenza Con il cuore, nel nome di Francesco. Dopo i due fortunati appuntenti con le premiazioni dei Seat Music Awards 2019, il conduttore si prepara a chiudere una stagione ricca di successi, che culminerà proprio nella diretta da Assisi. “È una fine di stagione con lo sprint finale”, spiega Conti in un’intervista concessa all’Avvenire. “E la finisco, come sempre avviene, con ‘Con il cuore’, che è come la campanella che segna la fine della scuola e l’inizio delle vacanze”. Quello con l’evento di beneficenza di Assisi, spiega inoltre Carlo Conti, è un appuntamento “bello perché è proprio una serata che fai con il cuore”, una serata che “ti dà il senso di raccogliere fondi per aiutare gli altri il più possibile” e che successivamente mostra i risultati, “perché ogni anno hai il resoconto di dove sono andati a finire materialmente i soldi raccolti l’anno prima”.

“È stata una stagione più rilassante”

A un passo dalla serata di beneficenza Con il cuore, nel nome di Francesco, Carlo Conti parla del suo rapporto con la Rai e della stagione che si è appena conclusa. “È stato un anno molto interessante con Tale e Quale, che è andato benissimo, la Corrida e lo speciale Zecchino di Natale. Il tutto – spiega il conduttore ad Angela Calvini per l’Avvenire – nonostante le obiettive difficoltà di oggi di fare grandi ascolti in prima serata”. Conti ha avuto inoltre la possibilità di seguire dietro le quinte il suo gruppo di lavoro a Ora o mai più e L’Eredità: “È stata una stagione più rilassante perché lasciare l’appuntamento quotidiano con L’Eredità mi ha permesso di lavorare di più dietro le quinte e di dedicare più tempo alla famiglia”. E sul contratto con la Rai in scadenza proprio in queste ore – e i rumors che lo vedrebbero già a Mediaset – rivela: “La prossima stagione per me sarà in Rai e sarà simile a quella passata, a Partire da Tale e Quale che torna a Settembre”.

“Con i dirigenti Rai ci siamo incontrati”

Anche se il suo contratto è ormai in scadenza e non è stato ancora rinnovato, Carlo Conti rassicura all’Avvenire che si tratta soltanto di dettagli. “Con i dirigenti Rai ci siamo incontrati a tavolino”, spiega il conduttore di Con il cuore, nel nome di Francesco, “tutte e due le parti sono d’accordo a continuare questo bel matrimonio che dura ormai dal 1985. Perché cambiare?”. Carlo Conti non si esprime sul passaggio che vedrà Fabio Fazio lasciare la rete ammiraglia per approdare su Rai 2, ma è certo che “possono cambiare i giocatori, ma la squadra e il modo di giocare di Rai 1 rimane quello”. Per quanto riguarda il turbolento momento politiche che sta attraversando Viale Mazzini, si dice invece del tutto ottimista: “L’importante è che l’azienda Rai sia forte, specifica, con le sue reti, la sua radio con la sua Rai Play che è molto seguita perché ci sono sempre più persone che guardano il giorno dopo i programmi sul web”.



