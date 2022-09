Carlo Conti/ L’amicizia con Leonardo Pieraccioni: “siamo sempre gli stessi”

Carlo Conti prima di Tale e Quale Show in tv ai Tim Music Awards 2022

Carlo Conti torna al timone del Tim Music Awards 2022 con Vanessa Incontrada su Rai1. Il conduttore toscano è ancora una volta il padrone di casa dell’evento musicale Tim Music Awards 2022 che festeggia la grande musicale italiana. Due serate di grande musica con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiamati a premiare gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Una bella soddisfazione che Conti che prossimamente tornerà il venerdì in prima serata con la nuova attesissima edizione di Tale e Quale Show, il varietà campione d’ascolti di Rai1. Intanto il conduttore è stato il padrone di casa del concorso di bellezza di Miss Toscana che ha incoronato Nicole Ninci, 21 anni, di Venturina, come 40esima Miss Toscana.

Un’esperienza che il conduttore ha raccontato così dalle pagine di Firenze Today: ” l’elezione di Miss Toscana a Casciana Terme l’ho presentata per quasi 30 anni (dal 1984 al 2011)”. Non solo, il conduttore ha parlato anche dell’amico Leonardo Pieraccioni a cui è legato da un bellissimo rapporto di amicizia: “quest’anno con Leonardo ci siamo ritornati per ricordare amici che non ci sono più e per vedere quanto in noi fosse ancora vivo quello spirito genuino di leggerezza, goliardia, libertà e spontaneità che ha animato i nostri primi passi e la nostra gavetta: non è cambiato niente!”.

Carlo Conti e l’amicizia con Leonardo Pieraccioni

Non è un segreto che Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello sono legati da una grandissima amicizia. Anni e anni di gavetta insieme fino al grande successo per tutti. Proprio parlando del rapporto che lo lega a Pieraccioni, il conduttore di Raiuno ha raccontato a Firenze Today: “con Leonardo Pieraccioni iamo sempre gli stessi… A parte il colesterolo, il peso, la giacca di Leo ed i miei capelli (i riccioli non ci sono più)”.

Nel 2019, infatti, i tre amici hanno deciso di mettersi in gioco in uno show teatrale di grandissimo successo che li ha visti protagonisti da nord a sud. Un durissimo lavoro, ma quante risate anche se non sono mancate delle piccole divergenze come rivelò proprio Conti dalle pagine del Corriere della Sera. Tutto superato e chiarito tra i tre, che prossimamente potrebbero anche ripetere l’esperienza in un nuovo spettacolo in teatro!

