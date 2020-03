Carlo Conti/ “Mai nessuna crisi con Pieraccioni e Panariello” (C’è posta per te)

Carlo Conti ospite di C’è posta per te di Maria De Filippi nella puntata di sabato 7 marzo 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Il conduttore de La Corrida e di Tale e Quale Show sarà protagonista insieme ai suoi grandi amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello di un momento che si preannuncia assolutamente imperdibile. Pieraccioni e Panariello, infatti, hanno contattato la redazione del programma di Maria De Filippi per scrivere una lettera indirizzata all’amico di tante avventure. Inconsapevole della cosa, Carlo Conti durante la puntata sarà chiamato a sedersi sul divanetto di fronte alla busta bianca e solo allora scoprirà che dietro si nasconderanno i suoi grandi amici. Un’amicizia che dura da 40 anni e che non hai mai conosciuto un momento di crisi o di difficoltà come ha confermato lo stesso volto noto della Rai durante un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv: “andiamo talmente d’accordo che crisi tra di noi non ce ne sono mai state. Un’amicizia lunga quarant’anni ha il suo perchè”.

Carlo Conti: “ecco come ho conosciuto Pieraccioni e Panariello”

Un’amicizia importante quella tra Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, amici su di un palco, ma soprattutto fuori. Dalle pagine di DiPiùTv, il conduttore di Raiuno ha raccontato come e quando ha conosciuto per la prima volta i due amici: “lo racconto io come ci siamo conosciuti. Negli ottanta, nel 1982 per l’esattezza, conduco un programma su una tv privata di Firenze alla scoperta di nuovi talenti ‘Un ciak per artisti di domani’. In una puntata si presenta Leonardo e riesce dove non è riuscito il concorrente che lo aveva preceduto: fare ridere”. Dopo aver conosciuto Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti debutta in Rai alla conduzione di Discoring, uno storico programma musicale trasmesso dall’azienda di Viale Mazzini. Proprio durante una delle registrazioni del programma Conti conosce per la prima volta Giorgio Panariello: ” bravissimo nelle imitazioni e a fare cabaret. Mi piacevano i suoi tempi comici e così gli chiedo di incontrarci a Firenze. Io all’epoca lavoravo in banca, Leonardo faceva il magazziniere, ma i nostri sogni, come quelli di Giorgio, erano altri. Ci siamo inventati Succo d’arancia, trasmissione comica in onda su Teleregione Toscana per quattro anni”.

Carlo Conti: “Pieraccioni è pigro, Panariello è pignolo”

Da allora Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello sono diventati grandi amici e si sono sempre supportati l’uno con l’altro. Nessuna invidia tra di loro, anzi parlando della loro amicizia Carlo ha dichiarato dalle pagine di DiPiùTv: “siamo come tre fratelloni. E per me che sono figlio unico, come Leonardo, averne due in un colpo solo è stato un dono del destino”. Nonostante l’affetto e l’amicizia che li lega da 38 anni, anche Carlo ha confessato alcuni pregi e difetti dei suoi compagni di vita: “il difetto di Leonardo è sicuramente la pigriza, quello di Giorgio la pignoleria. Di pregi? Sono due grandi amici, dal cuore enorme e dalla grande ironia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA