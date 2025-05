Diverse settimane dopo le ‘fatiche sanremesi’, Carlo Conti ha scelto il salotto di Domenica In per raccontarsi tra famiglia, carriera e toccanti aneddoti come nel caso del ricordo del suo caro amico e collega, Fabrizio Frizzi. Si parte dagli affetti, in particolare da suo figlio Matteo che si affaccia all’adolescenza. Il conduttore, dopo aver ricordato con commozione la sua amata mamma, ha spiegato di lavorare quotidianamente per trasferire i valori ricevuti anche a suo figlio. “Comincia già a litigare con la mamma, mi rivedo a quell’età. Sono decisamente più permissivo rispetto a mia moglie ma cerco comunque di far capire l’importanza dei no. Francesca è più severa, chiaramente però dipende dalle situazioni e dai giorni; in un certo senso ho capito a chi chiedere in base alla richiesta”.

Carlo Conti è da oltre 10 anni sposato con Francesca Vaccaro; era il 2012 e la coppia era reduce da un momento di crisi; fondamentale – come raccontato dal conduttore – fu la ‘spinta’ di Antonella Clerici al fine di concretizzare il ritorno di fiamma con la più eloquente delle proposte. “Antonella Clerici è stata un gancio importante, sapeva che Francesca era sempre nella mia testa, ed è stata lei a spronarmi nel fare la proposta di matrimonio”. L’importanza della famiglia emerge dalle parole di Carlo Conti, soprattutto quando racconta della scelta di lasciare l’appuntamento quotidiano de L’Eredità per trasferirsi a Firenze per dare a suo figlio Matteo un percorso di vita scandito dalla presenza e vicinanza.

Impossibile che la memoria, passando in rassegna racconti e aneddoti, non vada a Fabrizio Frizzi; amico fraterno di Carlo Conti ancor prima che collega. “Dopo la sua scomparsa ho capito che la vita bisogna viverla perchè non si sa mai cosa ti possa capitare, devi dedicare più tempo alle cose importanti, alla famiglia. Sono passato da ‘io’ a ‘noi’. Aver visto la sua vita troncata sul più bello ha accelerato anche le mie decisioni”. Il conduttore si è poi commosso rivendo alcune immagini iconiche del compianto Fabrizio Frizzi: “Quel suo sorriso, era unico”.

Proseguendo nella sua intervista a Domenica In, Carlo Conti si è espresso sulle sue ultime esperienze in tv. “Ne vedremo delle belle? Non è andato come speravo, ma mi sono divertito. Diciamo che nemmeno io ero tanto consapevole di quello che stavo facendo…”. A proposito di Sanremo 2025 ha invece spiegato: “Sono stato fortunato perchè mi hanno presentato delle canzoni bellissime. Se sto già lavorando per il prossimo anno? Diciamo che mi stanno già arrivando delle canzoni…”.