Carlo Conti positivo al coronavirus/ “Sono praticamente asintomatico”

L’emergenza coronavirus sta colpendo duramente anche il mondo dello spettacolo e l’ultimo vip a risultare positivo al Covid-19 è Carlo Conti. A dare l’annuncio è stato lo stesso conduttore attraverso un post pubblicato su Instagram. Il celebre volto di Tale e quale show ha voluto comunicare ai suoi fan di essere stato toccato dall’infezione, ma fortunatamente è «praticamente asintomatico». Attualmente il 59enne si trova in isolamento domiciliare ed è sotto controllo medico. Una brutta notizia che arriva subito dopo la positività di un altro celebre conduttore, ovvero Gerry Scotti. Tanti i messaggi di vicinanza, da Baby K a Giovanni Vernia, fino a Giulio Golia, anche lui positivo al coronavirus: «Cavolo un abbraccio e non sottovalutare nulla».

CARLO CONTI POSITIVO AL CORONAVIRUS

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni di salute di Carlo Conti, che ora dovrà osservare la quarantena del caso in attesa del prossimo tampone, per accertare l’eventuale scomparsa dell’infezione da Covid-19. Da valutare anche cosa accadrà per quanto riguarda Tale e quale show, in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1. Ricordiamo che appena cinque giorni fa è stato eletto il vincitore dell’edizione di quest’anno e dopodomani sarebbe dovuto partire il torneo dei campioni, classica kermesse che coinvolge anche i migliori concorrenti delle passate edizioni. Non è da escludere che la puntata del prossimo venerdì venga rinviata, ma sono attesi aggiornamenti direttamente da casa Rai.





