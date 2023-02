Carlo Conti ricorda commosso Maurizio Costanzo/ Il video prima di Tale e Quale Sanremo: “Era un faro”

Carlo Conti ricorda Maurizio Costanzo prima della finale di Tale e Quale Sanremo

Prima dell’inizio della finale di Tale e Quale Sanremo, Carlo Conti, in un video girato personalmente, ricorda Maurizio Costanzo. L’impossibilità di ricordarlo a Tale e Quale, perché registrato, ha portato il conduttore a girare questo filmato di ricordo con un cellulare.

“È una puntata che abbiamo registrato tempo fa e quindi nella puntata non ci saranno riferimenti alla tragica notizia che ci ha colpito ieri: la scomparsa di Maurizio Sanremo.” esordisce Carlo Conti nel suo video. Il conduttore quindi continua: “Naturalmente, se fossimo stati in diretta, avremmo fatto una grande standing ovation, un grande applauso, con Loretta, Giorgio, Cristiano avremmo ricordato Maurizio Costanzo. Essendo registrato non potremo farlo, ma ci tengo io a farlo in questo spazio, come anche Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.”

Carlo Conti, il toccante addio a Maurizio Costanzo

Carlo Conti ricorda Maurizio Costanzo anche per l’amicizia che li legava: “Con la scomparsa di Maurizio Costanzo si spenge un faro, uno degli uomini più importanti della televisione italiana. Un uomo che ha insegnato tanto e a tutti come fare un’intervista. Un grande amico, una grande persona, un grande personaggio, un uomo che amava molto la televisione e amava tanto anche Tale e Quale.” Il conduttore infine conclude con un saluto per la sua collega: “Mi piace abbracciare in questo momento con grande affetto Maria DE Filippi.”

