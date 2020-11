Carlo Conti ricoverato in ospedale/ Condizioni buone: assente a Tale e quale show

Carlo Conti sarebbe stato ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi. Il conduttore toscano, ancora positivo al Covid, sarebbe stato ricoverato nel reparto malattie infettive. Le condizioni di Conti, come fa sapere La Repubblica, sono buone, ma sarebbero incompatibili con l’isolamento a casa. Negli scorsi giorni, il conduttore che la settimana scorsa, essendo asintomatico, era riuscito a condurre da casa la puntata di Tale e Quale Show, sui social, aveva scritto: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente. Sto già meglio”, aveva scritto Carlo Conti negli scorsi giorni ricevendo il sostegno dei fans, dei colleghi e degli amici. Nelle ultime ore, i sintomi, fa sapere ancora La Repubblica, avrebbero consigliato il ricovero in ospedale.

CARLO CONTI IN OSPEDALE: CONDIZIONI BUONE

Carlo Conti continua la sua lotta contro il covid e, questa sera, non condurrà Tale e Quale Show 2020 che avrà così una conduzione corale con Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi che si alterneranno alla guida del programma con l’aiuto di Gabriele Cirilli. Il ricovero di conti in ospedale ha spinto così la Rai a varare un piano d’emergenza per trasmettere regolarmente in onda la puntata del programma di Raiuno. Il mondo dello spettacolo fa un grosso in bocca al lupo a Carlo Conti come tutti i suoi colleghi. “Forza Carlo, ti aspetto per il nostro Zecchino”, ha scritto Mara Venier che si augura di poter riabbracciare presto l’amico e collega.



