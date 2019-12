Carlo Conti/ Roberta Morise, rivelazione choc “era diventato geloso, a tratti anche possessivo”

Carlo Conti torna in tv al timone della nuova edizione de Lo Zecchino d’oro, il Festival Internazionale della canzone del bambino trasmesso in prima serata sabato 7 dicembre 2019 su Rai1. A condurre la 62° edizione del Festival, peraltro la terza sotto la direzione artistica del conduttore toscano, saranno Conti e l’amica Antonella Clerici. Dopo essere stata esclusa dai palinsesti Rai 2019 – 2020, Antonellina torna in prima serata proprio grazie all’amico Carlo che dalle pagine del settimanale Nuovo Tv ha raccontato: “Ho proposto io alla Rai Antonella Clerici come conduttrice dello Zecchino d’Oro e la mia richiesta è stata subito accettata”. Il conduttore, reduce dal grandissimo successo di Tale e Quale Show, non nasconde che non è stato facile e ringrazia la collega: “devo ringraziarla, perchè ha detto sì nonostante sia per lei un momento non facile”.

Carlo Conti: “Io, Antonella Clerici e Frizzi siamo sempre stati uniti”

Un’amicizia importante quella che lega Carlo Conti ed Antonella Clerici e il compianto Fabrizio Frizzi. “Io, lei e Frizzi siamo sempre stati molto uniti” – ha detto il conduttore fiorentino dalle pagine del settimanale Nuovo dove ha anche confidato tutta la sua ammirazione per l’amica e collega Antonellina. “Senza nulla togliere alle colleghe che l’hanno preceduta, Antonella è davvero una fuoriclasse tra le conduttrici” ha detto Conti che in questi giorni è finito nel mirino del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate dalla ex compagna Roberta Morisi. La co-conduttrice de I Fatti Vostri, infatti, dalle pagine del settimanale Chi, ha parlato della sua storia d’amore con il conduttore tracciandone un profilo assolutamente inedito.

Roberta Morise: “Con Carlo Conti una bella storia, c’era un rapporto padre – figlia”

“Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata” con queste parole Roberta Morise ha ricordato la sua storia d’amore con Carlo Conti. La conduttrice televisiva non ama parlare della sua vita privata, ma dalle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla sua relazione vissuta con il volto di Rai1. “Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata” – ha detto la Morise che si è poi fatta scappare una rivelazione choc sul comportamento avuto da Conti durante la loro storia – “era diventato geloso, a tratti anche possessivo, atteggiamenti che si sono acuiti da quando mi sono trasferita per lavoro da Lugano, dove vivevamo, a Roma, seppur io non facessi nulla di particolare”. Infine la conduttrice ha parlato anche del matrimonio tra Conti e Francesca Vaccaro: “ho saputo delle nozze da un’amica comune che ha ricevuto l’invito e ovviamente non potevo certo rimanere indifferente”.



