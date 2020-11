Carlo Conti salta Tale e Quale Show/ Al timone il trio Goggi, Panariello, Salemme

Carlo Conti non sta ancora bene di conseguenza questa sera non sarà al timone della puntata di Tale e Quale Show. Il noto conduttore di Rai Uno ha preso il coronavirus, è sintomatico anche se le sue condizioni fisiche sono meno gravi di quanto sembrava inizialmente, ma è ovviamente impossibilitato a condurre il programma in onda come sempre di venerdì sera su Rai Uno. Così, dopo aver presentato dalla propria abitazione la settimana scorsa, la Rai ha ben pensato di lasciare libero il buon Carlo Conti, affidando invece l’ottava puntata del varietà del primo canale, ad un trio inedito. Dalle ore 21:25, sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, già giudici dello stesso show, assieme al grande comico Gabriele Cirilli. In poche parole tutta la famiglia di Tale e Quale Show darà vita ad un’inedita conduzione corale in attesa poi del ritorno del padrone di casa.

CARLO CONTI SALTA TALE E QUALE: QUESTA SERA IL RICORDO DI PROIETTI E LA SECONDA GIORNATA DEL TORNEO

Una puntata speciale quella di oggi di Tale e Quale, oltre che per l’assenza di Carlo Conti, anche per il doveroso ricordo del grandissimo Gigi Proietti, il poliedrico artista romano scomparso negli scorsi giorni per via di un problema cardiaco, il cui funerale è stato celebrato ieri presso la Chiesa degli Artisti in Roma. Tra l’altro proprio Proietti è stato un grande amico dello show di Rai Uno visto che nel 2015 fu uno dei giudici del programma. Questa sera, inoltre, proseguirà il mini torneo che si chiuderà poi venerdì prossimo, 13 novembre, con l’incoronazione del “Campione di Tale e quale Show 2020”. Fra i candidati per la vittoria finale vi è il cantante sardo Pago, già vincitore dell’edizione “classica” 2020, e che se la vedrà, insieme ai cinque migliori di quest’anno, con i 4 migliori del 2019. Pago si trova al momento in prima posizione dopo aver vinto la scorsa puntata interpretando alla grandissima Ricky Martin con il brano ‘La bomba’. Magari l’assenza di Carlo Conti potrebbe portargli sfortuna, rimescolando le carte in gioco per la vittoria finale…



