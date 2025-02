Carlo Conti scalpita per la prima serata di Sanremo 2025. Il conduttore toscano è pronto a riguadagnare il palco dell’Ariston 2025, con la sfida di non far rimpiangere il suo predecessore Amadeus. Con la sua esperienza, il suo stile classico e le sue precedenti conduzioni del Festival, Carlo Conti saprà proporre uno spettacolo all’altezza delle aspettative. E lo farà ascoltando il suo istinto e le sue intuizioni, come raccontato alla vigilia della kermesse negli studi di TvTalk.

Si profila dunque un Sanremo 2025 più intimo e famigliare rispetto a quello di Amadeus, con Carlo Conti che si farà affiancare da amici e colleghi di primissimo ordine, sia dal mondo dello spettacolo che della musica. E poi il racconto intimo dei concorrenti in gara, con canzoni più personali, meno spazio alle chiacchiere e più alla musica. Ma ogni serata riserverà sorprese, assicura il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025.

“A Sanremo 2025 non parleremo di guerra o di tanti altri problemi che riguardano il mondo ma lo faremo con gli ospiti che arriveranno”, ha precisato Carlo Conti. Quindi la promessa di un Festival all’altezza delle aspettative, capace di emozionare e intrattenere senza però avere l’ossessione degli ascolti.

“Ogni sera avrà un sapore diverso con questi compagni di viaggio. Come disse Ezio Bosso ospite ad un mio precedente Sanremo, ‘la musica come la vita si fa insieme’. E questa cosa mi è rimasta volendo condividere il Festival con degli amici”, ha sottolineato Carlo Conti. A sostenerlo, ovviamente, ci saranno oltre gli amici i suoi affetti più cari. Dalla splendida moglie Francesca Vaccaro all’adorabile figlio Matteo, a cui il conduttore è legatissimo. I suoi gioielli, molto probabilmente, saranno in prima fila ad assistere a tutte le puntate del Festival.

