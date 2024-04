Carlo Conti: “Sanremo 2025? Se dovessi rifiutare non lo direi mai”/ “La sfida degli ascolti? Non li guardo”

Carlo Conti torna a parlare del Festival di Sanremo 2025

Carlo Conti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi in onda da mercoledì 3 aprile 2024, torna a parlare del Festival di Sanremo. Dopo la scelta di Amadeus di chiudere il suo corso come direttore artistico di Sanremo, la Rai è ancora alla ricerca dell’erede del conduttore di Affari tuoi. Tra i tanti nomi che stanno circolando spicca quello di Carlo Conti, uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano e che in passato ha già condotto il Festival. Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, Conti ha parlato di Sanremo non chiudendo totalmente le porte al Festival.

Rischiatutto ’70 con Carlo Conti/ Diretta e ospiti puntata 9 marzo 2024: Lopez e Solenghi sfidano Carlucci e…

“Se l’azienda dovessi chiedermi di fare Sanremo, che sia oggi, fra un mese o fra tre anni o se me lo avesse già chiesto, mi metterei seduto a un tavolino per capire se ho le energie e l’orecchio moderno per scegliere le canzoni, che sono la cosa più importante“ – le parole di Conti che ha poi aggiunto – “Negli ultimi anni io, Baglioni e Amadeus abbiamo cercato di essere al passo con i tempi. Ma, se dovessi rifiutare, non lo direi mai, per una forma di rispetto verso chi lo farà, non vorrei che nessuno si sentisse una seconda scelta“.

Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti/ Il conduttore si apre: "Grazie a lei mi è cambiata la vita"

Amadeus e la sfida degli ascolti con Maria De Filippi

In attesa di capire chi sarà il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti si tuffa nella sua, nuova avventura lavorativa. Da sabato 6 aprile, infatti, in prima serata su Raiuno, condurrà la nuova stagione de “I migliori anni“, trasmissione con cui lancia la sfida ad Amici di Maria De Filippi che, settimana dopo settimana, sta vincendo la gara degli ascolti prima con C’è posta per te ed ora con il talent show.

Carlo Conti, tuttavia, non teme affatto la sfida: “Non mi spaventa, non guardo gli ascolti, mi interessa solo sapere se il programma piace a chi lo vede. Con Maria siamo amici, i suoi programmi sono fortissimi e poi io chiudo a mezzanotte. Non c’è competizione”, spiega il conduttore toscano a Chi.

Tale e Quale Sanremo 2024, ultima puntata/ Vincitore e classifica: trionfa Tiziana Rivale secondo Virginio

© RIPRODUZIONE RISERVATA