Carlo Conti/ “Sono stato anche cantante, il mio nome d’arte era Konty”

L’avventura con “The Band” ma anche la sua grande carriera e la vita privata: Carlo Conti a 360 gradi ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Il celebre conduttore ha ripercorso le tappe della sua carriera, a partire dagli inizio in radio ad appena 14 anni fino all’esperienza a “Carramba che sorpresa” con Fiorello e Raffaella Carrà: “Fu una sorpresa vera e propria. Io e Fiorella facevamo il preserale nel 1998. Lui era già Fiorello, mentre io sono arrivato con un preserale nuovo, che ebbe grandissimo successo. Raffaella creò questo incontro emozionante tra me e lui. Era una delle prime volte che era ospite in un grande programma”.

Nel corso del dialogo con Serena Bortone, Carlo Conti ha voluto ricordare Raffaella Carrà: “Io ho avuto l’onore di avere Raffaella in una delle sue ultime apparizioni televisive. Su Rai 1 feci un programma a Natale e lei venne ospite a cantare. Mi colpì la sua emozione. Ma capisci quando ti trovi davanti a una grande professionista con grande forza e intelligenza. Una artista con la a maiuscola”.

CARLO CONTI INEDITO: “SONO STATO CANTANTE”

Carlo Conti ha poi parlato della sua esperienza da cantante, con il nome d’arte “Konty”. Un lato inedito del suo luminoso percorso, affrontato con il sorriso sulle labbra nel corso dell’intervista: “Erano gli anni Ottanta. Ogni dj doveva fare il suo disco, io ne tirai fuori uno che ebbe scarso successo (ride, ndr)”. Una carriera portata avanti con pervicacia, da ragioniere ex bancario a volto amato del piccolo schermo, con l’esordio targato 1985. Lo stesso Carlo Conti si è poi soffermato sul legame artistico ma anche d’amicizia con Panariello e Pieraccioni: “Noi abbiamo iniziato “Succo d’arancia” negli anni Ottanta lo stesso giorno in cui Arbore ha iniziato “Indietro tutta” – ha rivelato il presentatore toscano – Ci siamo divertiti e abbiamo fatto una bellissima gavetta tutti e tre”.

