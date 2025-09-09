Carlo Conti parla dei possibili BIG in gara a Sanremo 2026: cos'ha detto

Manca ancora un bel po’ a febbraio, ma già stanno iniziando a circolare i primi rumors sul Festival di Sanremo 2026. Dopo la conferma del regolamento delle Nuove Proposte, Carlo Conti è apparso in collegamento in diretta al TG1 delle 20, lasciandosi andare anche a qualche spoiler. Difatti, il conduttore ha rivelato che gli stanno arrivando moltissime proposte da diversi artisti noti italiani e che ha già iniziato ad ascoltare le prime canzoni. Ovviamente, Conti non si è sbilanciato con i nomi, ma è chiaro che potrebbero esserci grandi sorprese tra i BIH.

Ad ogni modo, com’è noto, una grande novità è già apparso nel regolamento di Sanremo Giovani, dove l’età massima è stata alzata a 28 anni. Fino allo scorso anno il limite era di 26, e questo allargamento potrebbe permettere a molti ragazzi di avere finalmente la possibilità di giocarsi le loro carte su quel palco. Nel frattempo, sono bastate le poche parole di Carlo per entusiasmare gli appassionati della manifestazione musicale, spingendoli ad fare già le prime ipotesi su chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026: i primi nomi in lizza tra i BIG

Nel frattempo, da alcune settimane hanno iniziato a circolare i primi nomi dei possibili protagonisti del Festival di Sanremo 2026, che sarà nuovamente affidato alla conduzione di Carlo Conti. Tra gli artisti più citati compaiono Tiziano Ferro (in coppia con Madame), Blanco, Angelina Mango, Alfa, Tananai, Sangiovanni, Ermal Meta, Michele Bravi, Fausto Leali, Patty Pravo, Arisa, Malika Ayane, Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, Serena Brancale, California (pseudonimo di Francesca Mesiano dei Coma_Cose), Cristina D’Avena, Marco Masini (forse in duetto con Fedez), Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Matteo Bocelli ed Elisa. Qualcuno di loro sarà davvero in gara a febbraio? Non resta che attendere per scoprirlo.