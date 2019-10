Carlo Conti/ Da giovane “donnaiolo” a marito felice di Francesca Vaccaro

Carlo Conti è pronto per una nuova puntata di Tale e Quale Show, il varietà di successo del venerdì sera di Raiuno. Il programma si conferma uno dei più seguiti dal pubblico italiano come ha detto lo stesso conduttore “È un varietà divertente, probabilmente perciò piace al pubblico”. Quest’anno però la concorrenza è davvero spietata, visto che si scontra con “Rosy Abate 2”, la serie con protagonista Giulia Michelini che sta facendo registrare ascolti da record. Ascolti a parte, Conti si conferma uno dei numeri uno della televisione italiana apprezzato anche dai suoi stessi colleghi. A spendere parole di stima ed affetto è stata Jessica Morlacchi, la ex voce dei Gazosa e concorrente di questa edizione di Tale e Quale Show che ha dichiarato: “Si, è sempre vicino a noi concorrenti: ci sostiene, ci incoraggia e ci segue sempre durante le prove che facciamo nel corso della settimana”.

Carlo Conti dice no alla versione kids di Tale e Quale Show

Non solo, Jessica Morlacchi ha poi proseguito sottolineando: “Carlo Conti è una persona straordinaria, molto semplice e alla mano. Io lo avevo già conosciuto anni fa, quando ero stata ospite nel suo programma I migliori anni. Ora l’ho rivisto, appunto, a Tale e Quale Show, ritrovando la persona meravigliosa di allora!”. Il conduttore intanto in questi giorni ha smentito categoricamente la possibilità di una versione kids del varietà di successo: “non sono d’accordo con questo tipo di programma, non potrei mai condurre una versione baby di Tale e Quale Show. Non mi va di vedere i bambini diventare grandi prima del tempo! I bambini non dovrebbero solo cantare, ma anche imitare gli adulti: le movenze e il trucco li trasformerebbero in bambini troppo cresciuti”.

Carlo Conti: “ho sofferto di ‘dongiovannite”

Oltre al successo professionale, Carlo Conti vive un momento davvero magico anche nel privato. Il conduttore, infatti, è felicemente sposato con Francesca Vaccaro; un matrimonio che gli ha regalato la grande gioia di diventare papà del piccolo Matteo. Il conduttore però non nasconde di aver sofferto in passato di dongiovannite come ha raccontato dalle pagine del settimanale Chi precisando “ora non più”. A chi gli ha chiesto poi chi tra lui, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni avesse più successo con le donne ha riposto: “abbiamo avuto tutti e tre i nostri momenti di gloria, qualcuno più sulle pagine dei giornali altri meno, ma ci siamo difesi bene. Ora rimane la soddisfazione di fare teatro insieme, dovevano essere due date ma sono tre anni che siamo in tour, ripartiamo a novembre”.



