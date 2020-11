Carlo Conti sta male “Sintomi Coronavirus peggiorano”/ “E’ una brutta bestia..”

Carlo Conti sta male. La notizia non è nuova perché il conduttore è rimasto a casa nei giorni scorsi e ha condotto Tale e Quale Show da casa annunciando di avere il Coronavirus ma di non avere sintomi, ma adesso le cose sono molto peggiorate. Proprio poco fa il conduttore ha annunciato il peggioramento della sua situazione sui social dove, mostrando il disegno dei suoi figli, ha scritto: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia . Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”. A quanto pare anche il conduttore che fino a qualche giorno fa era privo di sintomi, ha iniziato la sua dura battaglia contro il Coronavirus ma i fan sono rincuorati dal fatto che Carlo Conti sia ancora a casa e quindi questo significa che forse le condizioni sono peggiorate ma non gravissime.

Carlo Conti sta male “Sintomi Coronavirus peggiorano”

Cosa ne sarà adesso di Carlo Conti e del suo Tale e Quale Show 2020? Siamo sicuri che il conduttore potrebbe rimettersi in piedi da qua a venerdì ma è vero anche che se i sintomi stanno davvero peggiorando e sono “addirittura troppi”, forse la Rai dovrà pensare ad una soluzione magari pensando a Giorgio Panariello come possibile sostituto per una sera o, addirittura, di interrompere la messa in onda sperando in tempi migliori. Non possiamo far altro che continuare a seguire il conduttore sui social in attesa di una bella notizia. Ecco il post pubblicato poco fa su Instagram e che ha già raccolto migliaia di like e decine di commenti preoccupati:





© RIPRODUZIONE RISERVATA