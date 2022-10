Carlo Conti, stoccata sul blackface a Tale e Quale show/ “Spero ora che nessuno si offenda per il whiteface”

Carlo Conti lancia una nuova stoccata sul blackface a Tale e Quale show 2022

Qualche anno fa Tale e quale show è finito al centro delle polemiche a causa di quello che è stato definito il fenomeno del ‘blackface’, ovvero l’interpretazione da parte di bianchi di persone di colore tingendosi il volto di nero. Da allora Carlo Conti e il programma hanno abolito questa pratica, dunque sul palco non vengono più portati in scena cantanti di colore se non da concorrenti di colore. Un cambiamento che però è stato criticato in qualche modo dal conduttore, che in diretta a Tele e Quale show 2022 ha lanciato una nuova stoccata.

Nel corso della terza puntata Samira Lui, modella e volto televisivo di colore, ha interpretato Gaia, un’artista bianca. Carlo Conti ha voluto prendere proprio questo esempio per lanciare una chiara stoccata e riportare alla mente la polemica del blackface.

Samira Lui diventa Gaia, Carlo Conti: “Spero che nessun bianco si offenda per il whiteface”

Ma cosa ha detto Carlo Conti? “Voglio dire una cosa importante. – ha esordito a Tale e Quale show – Noi da qualche anno non possiamo più fare i cantanti di colore, tanto è vero che Samira che è di colore è qua anche per interpretare tanti cantanti di altri colori; perché c’è questa sensazione, questa sensibilità del blackface.” Così ha lanciato la stoccata finale: “Visto che Samira è di colore e ha interpretato una cantante bianca, spero che nessun bianco si offenda per il whiteface”.

