CARLO CONTI/ Successore di Frizzi, Baudo e Corrado ma… (Domenica in)

Colpaccio per Mara Venier, che a Domenica in riesce ad avere uno dei conduttori più ambiti e impegnati del panorama televisivo italiano: Carlo Conti. Successore di Baudo e Corrado, ma con uno stile decisamente diverso, Conti è riuscito in pochi anni a emergere per via della sua sobrietà e del suo modo di fare asciutto e professionale. Chissà come se la caverà, nel salotto della collega Venier, che ospite da lei non l’ha mai avuto (e un motivo ci sarà). Viene difficile immaginarlo seduto su quella poltrona, mentre si racconta a tutto tondo dalla carriera agli affetti. Conti non si è mai concesso più di tanto alle telecamere, anche per non intaccare quella parvenza di serietà che l’ha sempre caratterizzato. Oggi, a partire dalle 14 su Rai 1, ne vedremo sicuramente delle belle.

Carlo Conti in tv con Panariello e Pieraccioni?

In occasione del lancio della nuova edizione di Tale e quale show, Carlo Conti ha concesso a Nuovo una lunga intervista in cui ha parlato anche dei suoi progetti futuri. Alla luce del successo del loro show teatrale, Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni potrebbero lanciare un nuovo spettacolo televisivo. “E chissà che un giorno non diventi un format per il piccolo schermo…”, dichiara sibillino il conduttore. A domanda diretta, però, getta acqua sul fuoco: “Ne abbiamo parlato, ma al momento preferiamo il teatro e il contatto diretto con il pubblico…”. Se lo spettacolo approdasse davvero in tv, sarebbe certamente un successo. L’esperienza di Conti si unirebbe all’ironia di Panariello e alla capacità di intrattenere di Pieraccioni, e i tre darebbero vita al varietà perfetto. Tuttavia, per ora, è e rimane un’ipotesi.

Carlo Conti Conduce lo Zecchino d’oro

Se il programma con Panariello e Pieraccioni non si farà, Carlo Conti avrà comunque modo di “rifarsi” con i suoi successi storici. Tale e quale show è la trasmissione che porta avanti da ben nove edizioni, e che – nonostante gli anni che passano – continua a riscuotere un buon successo. Ottimi ascolti anche contro l’ultima puntata di Rosy Abate 2, la fiction di Canale 5 che sfida puntualmente ogni venerdì sera. Il segreto è presto detto: “È un programma divertente e leggero, dove non c’è mai un litigio o una polemica magari creati per aumentare gli ascolti…”. Un programma sincero, soprattutto; il che è paradossale, se si pensa che i concorrenti vanno in scena travestiti. Prossimi appuntamenti? Be’, in primis lo Zecchino d’oro: “In occasione della serata finale del 7 dicembre”, anticipa, “dividerò la scena con la mia amica e collega Antonella Clerici”.



