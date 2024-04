Carlo Conti sull’addio alla Rai di Amadeus: “Scelta giusta”/ Fabio Fazio: “Passa a Nove? Molto felice”

Amadeus lascia la Rai, Carlo Conti rompe il silenzio: “Scelta giusta ma dispiace perderlo”

Dopo settimane di rumors e gossip insistenti la notizia ufficiale è arrivata nelle scorse ore: Amadeus dice addio alla Rai. I principali organi di stampa come l’Ansa e l’ADNKronos hanno riportato la notizia che il conduttore ha comunicato al direttore della Rai Giampaolo Rossi di non rinnovare il contratto che lo lega alla Rai fino al 31 agosto 2024. Da parte sua il conduttore ravennate ha affidato ai social le sue prime parole, è tempo per lui di dare spazio a nuovi sogni.

Ed i colleghi adesso che la notizia che Amadeus lascia la Rai è certa stanno rompendo il silenzio per dire la propria. Carlo Conti è stato tra i primi a rilasciare delle dichiarazioni affidandole a LaPresse: “Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene. E’ un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui” E subito dopo ha aggiunto che c’è un po’ di rammarico: “Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte.”

E non solo Carlo Conti, anche Fabio Fazio ha rilasciato delle dichiarazioni sull’addio di Amadeus alla Rai e l’approdo a Nove. È infatti quasi certo che il conduttore che per cinque edizioni ha portato in alto il Festival di Sanremo abbia deciso di intraprendere un nuovo percorso al Nove seguendo le orme di altri conduttori che prima di lui sono approdati a Discovery come Maurizio Crozza e Fabio Fazio.

E proprio il conduttore di Che Tempo che Fa raggiunto dai microfoni dell’ Adnkronos si è definito entusiasta di poter accogliere in Warner Bros. Discovery Amadeus: “Ne sarei ovviamente molto molto felice.” Ed anche Fiorello inoltre ospite a TvTalk ha pienamente appoggiato la scelta dell’amico fraterno. Dunque si chiude un cerchio per Amadeus pronto ad approdare in una nuova rete per avere più spazi e più possibilità.

