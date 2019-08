Carlo Conti/ Tale e Quale show: “Da Francesco Monte a Gigi&Ross: ecco i concorrenti”

In vacanza a Castiglioncello dopo le fatiche della stagione televisiva, Carlo Conti è pronto a tornare protagonista su Rai 1. Il conduttore televisivo sarà ancora al timone di Tale e Quale Show, che inizierà il prossimo 13 settembre 2019: intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il presentatore toscano ha rivelato il cast dello show musicale. Dodici concorrenti che si sfideranno nelle nove prime serate in programma Gigi&Ross, Davide De Marinis, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Francesco Monte, Francesco Pannofino, Flora Canto, David Pratelli, Agostino Penna e Sara Facciolini. Volti noti e altri meno, un mix che coniuga simpatia e qualità canore indiscutibili. Confermata, invece, la giuria della scorsa edizione: a valutare le esibizioni ci saranno ancora Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme. Terminate le nove prime serate, in programma lo speciale Tali e Quali show con 12 imitatori più bravi pescati dal Web.

CARLO CONTI, DA TALE E QUALE SHOW A L’EREDITA’

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha poi spiegato che ci saranno importanti novità per quanto riguarda L’Eredità, uno dei game show più amati dai telespettatori: «L’eredità da settembre avrà un gioco nuovo e un cambio di regolamento». Confermata la presenza del conduttore toscano, affiancato da Antonella Clerici, per la serata finale dello Zecchino d’oro in programma il 7 dicembre 2019 sempre su Rai 1. Ma Carlo Conti ha già tre appuntamenti nei prossimi tre giorni per lo show in teatro insieme ai due colleghi-amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: il 10 agosto a Castiglioncello, il 12 all’Arena della Versilia di Cinquale e il 13 a Follonica. E spunta un retroscena: «Mentre io e Leonardo prima dello spettacolo mangiamo un piatto di spaghetti e chiacchieriamo fino a un attimo prima di andare in scena, Giorgio ha bisogno di concentrarsi in camerino con la musica lounge».

