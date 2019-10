Carlo Conti/ “Tale e Quale Show? Piace al pubblico” e rivela: “no alla versione Kids”

Carlo Conti si gode il merita successo della nona edizione di “Tale e Quale Show 2019”, il varietà campione di ascolti del venerdì sera di Raiuno. Nonostante sia giunto alla nona edizione, il programma continua a sorprendere i telespettatori regalando grandissimi momenti di spettacolo. Lo stesso Conti, intervistato dal settimanale Nuovo, parlando del successo di ascolti della nuova edizione di #TaleeQualeShow ha detto: “è un varietà divertente, probabilmente è per questo che, pur essendo arrivato alla nona edizione, piace ancora così tanto al pubblico”. Non solo, il conduttore si è lasciato andare anche ad una serie di precisazioni in merito ad una possibile versione kids del programma. Il conduttore ha asserito, senza ma e senza se, che non è assolutamente intenzionato a realizzare una versione per bambini.

Carlo Conti dice no a Tale e Quale Kids: “devono vivere l’infanzia spensieratamente”

Intervistato dal settimanale Vero, Carlo Conti ha precisato il motivo che l’ha spinto a dire no ad una possibile versione kids del programma di successo “Tale e Quale Show“: “contrariamente a quello che succede all’estero, non farei mai una versione con i bambini di questo programma. Lo dico da uomo di televisione e da padre: mi piacciono i bambini che fanno i bambini”. Non solo, il conduttore ha anche sottolineato una serie di motivazioni che l’hanno spinto a dire no a questa variante: “i bambini non dovrebbero solo cantare, ma anche imitare gli adulti: le movenze e il trucco li trasformerebbero in bambini troppo cresciuti” – precisando – “da quando sono diventato papà ho capito ancora di più quant’è importante vivere l’infanzia spensieratamente”.

Carlo Conti si a Lo Zecchino d’Oro: “ Lì i bambini fanno i bambini!

Se ha detto no alla versione kids di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha detto si alla prossima edizione de Lo Zecchino D’Oro: ” Ecco perché invece ho detto di si allo Zecchino d’Oro: “Lì i bambini fanno i bambini! Sono il direttore artistico dal 2017 e quest’anno dividerò la scena, nella finalissima, con la mia amica e collega Antonella Clerici: sarà un appuntamento all’insegna della spensieratezza e dell’allegria”. Infine il conduttore ha voluto dire la sua anche sulla prossima edizione del Festival di Sanremo 2020 affidato alla conduzione di Amadeus: “sono felice che il Festival sia stato affidato a lui. Abbiamo fatto entrambi tanta gavetta partendo dalle radio e condividiamo la passione per la musica. E’ giusto che gli sia stata data questa prestigiosa opportunità: farà bene, ne sono certo, e si divertirà“.



