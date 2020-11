Carlo Conti torna a Tale e Quale Show/ In studio per la finale del torneo: “Diretta!”

“Verso Roma. Stasera diretta!” È così, con poche parole e un video che lo vede in treno che Carlo Conti ha annunciato il suo ritorno in studio a Tale e Quale Show. Il conduttore è finalmente risultato negativo al Covid e può lasciare la quarantena e ogni tipo di distanziamento obbligato per tornare a lavoro. Il tutto è accaduto proprio per una serata molto speciale: quella della finalissima del torneo di Tale e Quale Show 2020. Un annuncio atteso da molti giorni, che ha fatto in pochi minuti il giro del web. Nelle precedenti settimane Conti, quando ha potuto, ha condotto lo show di Rai1 da casa ma, quando i sintomi si sono aggravati, è stato costretto a recarsi in ospedale e lasciare le redini del programma alla giuria. Così alla conduzione si sono alternati Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi.

Carlo Conti torna in studio a Tale e Quale Show: il commento di Pieraccioni

Dopo settimane difficili, Carlo Conti fa il suo ritorno nello studio di Tale e Quale Show e si prepara a condurre la finale del torneo 2020. Il post pubblicato su Instagram, con l’annuncio del suo ritorno in studio, ha in breve fatto il pieno di commenti. Tantissimi gli amici e i colleghi che si sono detti felici per la sua guarigione e il ritorno in Tv: da Cirilli a Alberto Matano, da Lorella Cuccarini fino a Giusy Ferreri. Tra questi non è mancato qualche commento ironico come quello dell’amico Leonardo Pieraccioni, che gli ha scritto: “Ho saputo che hai starnutito in carrozza 8 e ora son tutti ammassati nella 1”. Pioggia di like (e risate) anche per lui!

