Carlo Conti torna in Tv con “The Band”/ Rivelazione choc:”Non si vincono soldi o contratti”

Come già accaduto con “Tale e Quale Show“, il venerdì sera torna a essere il regno di Carlo Conti, al timone del nuovo show in onda su Raiuno, dal titolo “The Band“. L’obiettivo che ci si vuole prefiggere è quello di dare spazio a chi è appassionato di musica e ama suonare e cantare nel tempo libero. Al centro della scena ci saranno così persone comuni che hanno deciso di costituire un gruppo, ma con il semplice scopo di divertirsi insieme, senza alcun fine particolare.

Victoria Cabello e Paride Vitale, "I pazzeschi" Pechino Express/ Sono i favoriti?

L’idea alla base del format non è quindi quella di fare da trampolino di lancio come solitamente si verifica per programmi quali “Amici” o “X Factor”, ma semplicemente quella di divertirsi insieme. E, perché no, anche di provare a migliorare le proprie doti, grazie al supporto die cantanti che faranno da mestri. I tutor sono infatti otto: Dolcenera, Giusy Ferreri, Orietta Berti, Irene Grandi, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti. Tre, invece, i componenti della giuria: Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Gianmarco Onestini/ Intimità con Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show e...

Carlo Conti alla guida di “The Band”: cosa vedremo

Le caratteristiche di intrattenitore di Conti in “The Band” saranno quindi esaltate al massimo. Il conduttore, infatti, grazie alla sua ampia esperienza che lo ha visto anche alla guida del Festival di Sanremo, sa come gestire al meglio i concorrenti. Chi decide di partecipare dovrà però mettere da parte ogni volo pindarico: “Non cerco i nuovi Pink Floyd – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Chi’ -. Lo dimostra il fatto che qui non si vince nulla, non ci sono soldi, contratti o dischi. C’è solo la soddisfazione di tornare a fare musica dal vivo, di potersi esprimere davanti a un pubblico vero. È la gioia di fare capire ai giovani che è bello suonare insieme”.

Asia Valente/ La relazione con il fidanzato William e l'ottimo feeling con Mirko Gancitano

Insomma, gli ingredienti per trascorrere una serata all’insegna della leggerezza ci sono tutti. E l’artista toscano è soddisfatto anche della giuria che è riuscito a formare: “Innanzitutto mi hanno fatto un regalo ad accettare l’invito perché è una giuria insolita. Gianna Nannini e Carlo Verdone non si vedono spesso in Tv. Hanno apprezzato lo spirito del programma, stimolando i ragazzi, soprattutto i più giovani, a esprimersi e a divertirsi. Sono obiettivi, dicono quello che pensano ma non sono cattivi a tutti i costi, hanno tutti grande competenza musicale e ognuno ha un periodo musicale e uno stile che ama” – ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA