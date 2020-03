Carlo Conti/ “Tutto questo ci insegnerà ad apprezzare i piccoli gesti” (Domenica in)

Carlo Conti è tra gli ospiti di Mara Venier. In collegamento con Domenica In, il conduttore ne approfitta per complimentarsi con la padrona di casa e, in particolare, per “la tua grande personalità, la tua grande forza. Sei riuscita a rendere vivo lo studio – sottolinea il conduttore – nella solitudine che ti circonda, e so – precisa Carlo Conti – quanto è difficile per noi che siamo abituati al pubblico”. Isolato, assieme alla sua famiglia, il conduttore dice poi di stare bene, spiegando che a scandire il suo tempo è soprattutto la quotidianità con il suo piccolo Matteo: “compatibilmente con questa forzata quarantena rispettiamo le regole – dice Conti in un collegamento in diretta – Appena (mio figlio, ndr) si sveglia mi dice ‘oggi cosa facciamo?’ e cominciamo a fare cose. Per fortuna – precisa Carlo Conti – stiamo in collina e stiamo un po’ fuori […] sono molto fortunato anche perché ho uno spazio esterno”.

CARLO CONTI E LE GIORNATE ACCANTO AL FIGLIO MATTEO

Carlo Conti svela che, nella lunga pausa dovuta alla quarantena, il piccolo Matteo passa tutto il tempo a fare “disegni. Poi – spiega papà Carlo – giochiamo alla playstation, poi chiacchieriamo, guardiamo qualche film. Quando mi dà un po’ di tregua – sottolinea il conduttore – mi diverto a fare qualche collegamento”. L’attività preferita del bambino? Dare la caccia alle lucertole, attività nella quale entrambi – ammette il conduttore – hanno dimostrato di avere particolari carenze. Carlo Conti parla anche del lungo isolamento, che lo ha spinto a formulare un’importante riflessione: “quello che ci insegnerà tutto questo è ad apprezzare questi piccoli gesti – spiega il conduttore – che ormai diamo per scontati e che sono fondamentali per il mondo”. Poi, il ricordo delle vittime del coronavirus, con la richiesta di osservare qualche secondo di silenzio.



