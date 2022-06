Carlo Conti/ Una grande attrice si candida per “Tale e Quale Show”, accetterà?

La stagione televisiva è ormai conclusa, ma molti conduttori approfittano di questo periodo per predisporre il cast dei programmi che saranno in onda dal prossimo settembre. Tra questi non può certamente mancare “Tale e Quale Show“, ormai da anni uno dei punti di forza del palinsesto di Raiuno, seguito da un pubblico di tutte le età, ritenuto la risposta ideale per rilassarsi il venerdì sera dopo un weekend di lavoro.

La trasmissione ha rappresentato in questi anni anche un’occasione di rilancio per tanti Vip che stavano vivendo un momento poco brillante della propria carriera dimostrando una versatilità che in alcuni casi in pochi si erano aspettati. Ma non è mancato chi, invece, sapeva già di essere apprezzato dai telespettatori, ma voleva mettersi alla prova in una veste inedita. E questo sembra essere il caso di un’attrice che sarebbe ben felice di partecipare.

Carlo Conti: spunta un’attrice per il nuovo “Tale e Quale Show”

In attesa di conoscere la data esatta di partenza della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, emergono già i primi nomi che potrebbero essere parte del cast. Tra questi potrebbero esserci alcuni personaggi che erano tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, quali le principesse Selassiè, Alex Belli e Davide Silvestri.

A sorpresa, però, negli ultimi giorni è emersa la candidatura di un’attrice che non sembra certamente avere bisogno di un rilancio nella sua carriera. Si tratta di Laura Chiatti, che si è rivolta al conduttore con un messaggio pubblicato su “Diva e Donna” senza usare troppi giri di parole. “Mi piacerebbe mettermi in gioco. Vorrei cantare, gareggiare, non fare la giudice! ‘Tale e Quale’ mi piacerebbe, Carlo Pensaci!“. Quale sarà la sua risposta? Dire di no sembra essere davvero difficile.

