Carlo Conti/ Un tempo faceva il dj e ha anche inciso un disco

Carlo Conti, una vita da lavoratore prima della carriera televisiva

Carlo Conti, classe 1961, è un noto conduttore della Rai e nella sua vita è sempre stato un grande lavoratore. Carlo ha frequentato l’istituto tecnico commerciale ma a scuola non era molto bravo, tanto che al diploma aveva preso 60. Ha sempre avuto la passione per la musica ma non ha mai saputo suonare uno strumento. Per tale ragione Carlo da giovanissimo si addentra nel mondo musicale come dj. Il conduttore racconta col sorriso la sua prima esperienza lavorativa come dj al settimanale Oggi: “Ho suonato al campanello di una radio importante per chiedere se c’era bisogno di un dj. Mi presero specificando che non pagavano. A me andava bene lo stesso”.

The Band, pagelle 2a puntata/ I giudici protestano per la scelta delle canzoni

Come tutti i dj del tempo, anche lui dovette incidere due cd tra cui “It’s ok it’s all right” un quarantacinque giri con arrangiamenti di Marco Masini “che allora non era Marco Masini ma lavorava come turnista negli studi” afferma Conti. La sua passione per il suo lavoro nel mondo della musica era talmente forte che non gli importava ne di passare del tempo con gli amici o con la fidanzatina dell’epoca, ne che la sua passione si sovrapponesse ad altri lavori, come quello in banca, che poi però lasciò.

Carlo Conti/ "Sono stato anche cantante, il mio nome d'arte era Konty"

Carlo Conti, progetti lavorativi attuali, la moglie e il figlio

Dopo il suo passato da dj, tutti hanno conosciuto Carlo Conti come conduttore della Rai e di tre edizioni di Sanremo. Attualmente Conti sta lavorando come conduttore al suo nuovo programma per band emergenti: The Band e il 3 maggio condurrà il David di Donatello insieme a Drusilla Foer. E’ un uomo di successo e dedito al lavoro che però ha anche una moglie e un figlio che ama molto. Dopo una vita da dongiovanni, il conduttore trova finalmente l’amore: Francesca Vaccaro, costumista di un importante marchio di abbigliamento, undici anni più giovane di lui.

CARLO CONTI TORNA IN TV CON "THE BAND"/ "Voglio ridare entusiasmo ai giovani"

Nel 2012 i due si sposano e a far loro da testimone è l’amico e attore Leonardo Pieraccioni. Nel 2014 la coppia consolida il loro amore con l’arrivo del loro unico figlio Matteo. Sulla moglie, il conduttore dichiara parole molto belle: “Prima di conoscerla ero malato di Dongiovannite, ma quando l’ho conosciuta l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA