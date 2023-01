Carlo Cracco è dimagrito troppo? Lo chef risponde/ “Dipende dal lavoro”

Carlo Cracco ancora più magro: ecco cosa è successo

Ieri, Carlo Cracco è stato ospite del talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio per parlare del suo programma Dinner Club, atteso su Amazon Prime. Una volta che lo chef ha fatto il suo ingresso in studio, però, sia il conduttore che Luciana Littizzetto hanno notato un cambiamento piuttosto evidente in lui.

Carlo Cracco era più magro del solito, con il viso più scavato e ha destato la curiosità di Fabio Fazio che ha chiesto: “Sei dimagrito Carlo, come mai?” A questo punto, la star di Masterchef ha risposto: “Dicevo prima a lei forse troppo lavoro“. Insomma, sembra che i ritmi lavorativi per il cuoco siano talmente stressanti da avergli fatto perdere altri chili; anche la Littizzetto ha fatto notare che lo stesso Fazio è dimagrito ben 6 chili.

Carlo Cracco racconta com’è diventato chef

Carlo Cracco, tempo addietro, ha concesso un’intervista a Libero Quotidiano in cui si è sbottonato sui motivi che lo hanno portato a diventare un noto e apprezzato chef. Il giudice di Masterchef ha esordito: “Devo ammettere che da ragazzo avevo la passione per mangiare più che per cucinare. Poi mia mamma un giorno mi ha detto che dovevo dimagrire e così ho riflettuto molto su come gestire questa necessità”.

E ancora: “Io, per scelta, non ho mai voluto fermarmi e quindi ho cercato di usare al meglio ogni opportunità, dal delivery fino anche al cucinare i piatti per gli operai in ospedale. Per me è sempre stato decisivo non arrendermi e non demordere mai”. Poi svela: “Senza mia moglie Rosa non avrei avuto la possibilità di essere libero e creativo, noi due ci compensiamo in modo assoluto e grazie a lei ho avuto la possibilità di capire dimensioni del mio lavoro diverso”.

