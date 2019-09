Carlo Cracco, gesto trash/ Video, occhiali sporchi? Li pulisce su vestito d’alta moda

Carlo Cracco è stato catturato mentre compiva un gesto un po’ bizzarro. Il noto chef vicentino era presente nelle scorse ore ad uno dei numerosi eventi in programma in questi giorni a Milano per la settimana della moda. Tantissimi i vip, gli influencer e i personaggi dello spettacolo che si sono ritrovati nel capoluogo lombardo, fra cui anche il cuoco divenuto famoso in particolare dopo la sua esperienza nella giuria di Master Chef. Tornando al gesto di cui sopra, i sempre attenti colleghi di “Trash Italiano”, hanno pubblicato un video sulla propria pagina Instagram, che trovate qui sotto, che mostra appunto Cracco mentre pulisce i propri occhiali su un abito esposto. In occasione dell’evento organizzato da Philosophy di Lorenzo Serafini, marchio di abbigliamento d’alta moda, lo chef aveva evidentemente gli occhiali un po’ appannati, e approfittando di un abito esposto su un manichino ha ben pensato di pulirli appunto con lo stesso vestito elegante.

CARLO CRACCO PULISCE GLI OCCHIALI SU UN VESTITO

Un gesto non proprio ortodosso e che non è passato inosservato, ripreso immediatamente dallo smartphone di uno sconosciuto. Cracco è attualmente impegnato in televisione con il suo cooking show “Nella mia cucina”, in onda la sera su Rai Due, dalle ore 19:30, in compagnia di Camilla Boniardi (nota sul web come Camihawke). Gli ascolti non hanno però fino ad oggi premiato l’esordio del cuoco veneto in Rai, e di conseguenza la televisione di stato ha deciso di cambiare la programmazione dello stesso show, che verrà traslato dalla prossima settimana subito dopo il telegiornale delle 13:30, con “Detto fatto” che di conseguenza comincerà mezz’ora più tardi e si chiuderà 30 minuti dopo. Verrà inoltre mandata in onda una replica dello stesso cooking show alle 17:40, di modo da ottenere maggiori ascolti: funzionerà questa rivoluzione?





© RIPRODUZIONE RISERVATA