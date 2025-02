Grave lutto per Carlo Cracco, chef divenuto famosissimo con Masterchef, nonché noto imprenditore veneto della ristorazione: è morto il papà, Bertillo Cracco. Come riferito dal Corriere della Sera attraverso il suo portale online, l’uomo aveva 97 anni, ed è deceduto a Creazzo, la cittadina in provincia di Vicenza di cui era originario anche lo stesso cuoco, e dove Bertillo è nato, cresciuto ed ha vissuto tutta la propria vita. L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri e in breve tempo ha fatto il giro del web, per via appunto del cognome arcinoto, soprattutto fra chi è appassionato di alta cucina.

Bertillo Cracco ha lasciato la moglie di 90 anni, che il quotidiano di via Solferino ci tiene a precisare sia in buona salute, nonché quattro figli: oltre al noto Carlo Cracco era infatti anche il padre di Annalisa, Nicola e Giovanni. La notizia del decesso è stata data dal quotidiano La Basilica Vicenza, attraverso la firma di Antonio Di Lorenzo, esperto di enogastronomia, con tanto di un aneddoto molto carino in cui viene evidenziato lo stretto legame fra Carlo e il figlio, ma anche la vitalità di Bertillo nonostante la veneranda età.

CARLO CRACCO, MORTO LO CHEF BERTILLO: “UN UOMO DI GRANDE CUORE”

Di Lorenzo racconta infatti che ogni settimana il quasi centenario faceva scorta di broccolo fiolaro, varietà di broccolo tipica proprio di Creazzo e del Veneto, per poi metterlo nel trolley, prendere il treno, e recarsi presso il ristorante del figlio di Milano. Non si sa se il signor Bertillo abbia mantenuto questa usanza anche negli ultimi anni, ma ciò rappresenta un chiaro indizio di quanto i due fossero legati.

Carlo Cracco aveva parlato del padre invece lo scorso agosto, definendolo un uomo di grande cuore, con un passato da operaio nelle ferrovie dello stato, ma anche da militare. Lo descriveva anche come un uomo molto silenzioso, che non amava parlare del suo passato difficile, una situazione compensata però dalla madre Lidia, che invece era abile “nell’addolcire quell’atmosfera”.

CARLO CRACCO, MORTO LO CHEF BERTILLO: RESE FAMOSO IL BROCCOLO FIOLARO

Sempre nella chiacchierata aveva confermato l’usanza del broccolo fiolaro, dicendo che prima che lo utilizzasse lui in cucina veniva considerato un alimento di poco conto, in quanto insapore e poco bello da vedere, mentre oggi è molto ricercato e per acquistarne un chilogrammo ci vogliono come minimo 5 euro.

Da quando il figlio è diventato famoso, Bertillo si è concesso in qualche occasione alle telecamere, come quando ha partecipato alla pubblicità dell’acqua San Pellegrino nel 2008, mentre sei anni dopo, quando Carlo Cracco era ancora a capo del celebre show televisivo Hell’s Kitchen (cucine d’inferno) Italia, aveva preso parte ad una puntata. Chi volesse dare un ultimo saluto a Bertillo Cracco, potrà recarsi domani, mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 15:00 presso la chiesa di San Nicola Olmo in quel di Creazzo. “Sei stata la nostra guida”, si legge sul necrologio pubblicato dalla famiglia Cracco sul Giornale di Vicenza.