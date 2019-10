Carlo Croccolo è morto/ Spalla e ‘voce’ di Totò, si è spento a 92 anni

Piangono i napoletano oggi e con loro gli amanti del teatro e del vecchio e grande cinema italiano che ha avuto come protagonisti Totò, Eduardo e Peppino De Filippo perché oggi è morto Carlo Croccolo. L’annuncio della morte dell’attore 92enne è arrivata direttamente dalla sua pagina Facebook che, fino a pochi mesi fa, lo ha visto protagonista tra selfie e importanti cerimonie a cui ha preso parte nella Capitale e non solo. Proprio nell’ultimo post apparso un paio di ore fa si legge: “Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento. I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, presso la Chiesa San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento” proprio nella sua amata Napoli. L’attore è scomparso a 92 anni ma non si parla di particolari malattie e nemmeno delle cause che hanno portato al decesso.

CARLO CROCCOLO E’ MORTO: DOMANI I FUNERALI NELLA SUA NAPOLI

Carlo Croccolo ha una lunga carriera e un nutrito curriculum alle spalle. Proprio lui ha lavorato con i grandi attori e comici italiani a cavallo degli anni ’50 e ’60, da Totò a Eduardo e Peppino De Filippo. Proprio al grande Principe della Risata Croccolo prestò la voce negli ultimi film anni della sua carriera quando ormai Totò era quasi cieco. Al suo attivo ha anche un Davide di Donatello vinto per il suo ruolo in “O Re”, il film di Luigi Magni, nel 1989. La sua carriera iniziò addirittura in radio, sul finire degli anni ’40, come interprete della commedia radio “Don Ciccillo si gode il sole” e si chiuse, o quasi, al fianco di Aldo, Giovanni, Giacomo e Luciana Lizzetto con il suo ruolo in Tre uomini e una gamba. I funerali si terranno domani nella sua città e si prevede già un fiume di estimatori e di colleghi.

