Carlo Cuccia, attore Gomorra arrestato per droga/ Era referente famiglia Dannier

La notizia di cronaca ha dell’incredibile, ma è confermata dai fatti (e dagli atti ufficiali): Carlo Cuccia, attore di “Gomorra“ che nell’episodio 11 della seconda serie ha interpretato il ruolo del palo (“specchiettista”), è finito realmente in manette, venendo arrestato dalla Guardia di Finanza di Napoli (Gico e Nucleo di Polizia Economico Finanziaria), nel corso dell’indagine della DDA che ha permesso di sgominare tre gruppi di narcotrafficanti ubicati fra Torre Annunziata (Napoli) e nei quartieri partenopei di Scampia e Secondigliano.

Lo riferisce “Il Fatto Quotidiano”, che rivela come il 40enne di Tradate, paese collocato in provincia di Varese, secondo quanto emerso dalle indagini, “era il referente italiano dei fornitori di droga spagnoli per conto della famiglia di narcotrafficanti Dannier di Secondigliano”. La testata giornalistica annuncia che “il gruppo per il quale Carlo Cuccia lavorava, quello dei Dannier, si è separato dalla famiglia Manzi, dopo un periodo di collaborazione cessato a causa di un importante sequestro di hashish avvenuto porto di Genova, ben 294 chilogrammi di sostanza stupefacente”.

CARLO CUCCIA, ARRESTATO PER DROGA ATTORE DI “GOMORRA”

Da quel preciso istante, aggiunge “Il Fatto Quotidiano” dopo avere raccolto informazioni dagli investigatori del Gico e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli (coordinati rispettivamente dal tenente colonnello Danilo Toma e dal colonnello Domenico Napolitano), le due famiglie hanno dato vita a rapporti per conto proprio con i narcotrafficanti stranieri e così hanno fatto i Dannier, per conto dei quali, appunto, lavorava l’attore di “Gomorra” Carlo Cuccia. Non solo però: anche Armando Manzi (fra gli arrestati) aveva coltivato rapporti importanti con i narcotrafficanti della Colombia, organizzato un trasferimento di un quantitativo ingente di cocaina, che, dal porto di Buenaventura, avrebbe dovuto raggiungere il porto spagnolo di Algeciras. Operazione, tuttavia, che non è andata a buon fine. La serie “Gomorra”, poi, non è nuova ad accadimenti di questa natura: a essere arrestato per vendita di droga, nei mesi passati, è stato Salvatore Abbruzzese, 26enne soprannominato Totò proprio a seguito del ruolo interpretato nel film di Garrone (all’epoca era minorenne, avendo solo 13 anni).



