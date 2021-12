Carlo Cuozzo, chi è l’uomo che bacia Delia Duran?/ Lui chiude il profilo Instagram

È il gossip del giorno e a breve verrà anche svelato nella Casa del Grande Fratello Vip ad Alex Belli. Stiamo parlando del bacio di Delia Duran con un altro uomo, fino a poche ore fa misterioso. Lui è Carlo Cuozzo, un giovane imprenditore di 24 anni che sembra aver fatto breccia nel cuore della moglie di Belli. La diffusione degli scatti da parte di WhooPsee ha messo in atto una ricerca all’uomo da parte del web che alla fine è arrivata alla soluzione. Quando il nome è iniziato a venir fuori si è diffuso in breve tempo e questo ha portato il diretto interessato a chiudere il suo profilo Instagram, come fa sapere Fanpage. Intanto si attende ora la reazione di Alex alle foto del bacio che, questa volta, è ben altro che solamente amichevole. Se su Chi sono arrivate le foto di Delia con colui che Alex ha definito un loro amico, questa volta non sembra esserci spiegazione che possa spiegare un bacio appassionato in privato al ristorante.

