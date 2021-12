Carlo Cuozzo “Delia Duran sposata? Siamo stati insieme”/ “Se dovesse entrare al GF VIP…”

Carlo Cuozzo svela cosa è successo con Delia Duran nel momento in cui sono stati paparazzati. Alex Belli era nella casa del Grande Fratello Vip e gli furono mostrate le foto del tradimento di Delia. Oggi Carlo ha però voluto togliersi qualche sassolino dalla scapa raccontando la sua verità. Il giovane si è sfogato su Instagram e ha raccontato com’è avvenuto il primo incontro con Delia Duran: “Sostanzialmente, durante una cena tra amici ci siamo conosciuti e c’è stata subito intesa e chimica da parte di entrambi. Ci siamo piaciuti da subito. Delia è una donna interessante, non mi è parsa per niente schiva e non è stato difficile avvicinarmi a lei. Mi sono subito proposto. Evidentemente il mio fascino e il mio saperci fare con le donne non mi ha aiutato molto”. Carlo racconta che dopo la cena al ristorante i due avrebbero trascorso la serata assieme: “Sapevo che Delia era sposata ma questo non ha pregiudicato il mio modo di approcciarmi a lei. Sono andato diretto e siamo stati insieme”.

Al giovane non fregava sapere che Delia era sposata con Alex Belli e anzi ha fatto un’inedita confessione su un retroscena. Pare infatti che Delia fosse decisa a lasciare Alex Belli e a proseguire la frequentazione con lui: “Ha dichiarato che la paparazzata fosse finta perché fa comodo ad entrambi. E’ difficile ammettere anche tra loro stessi che possa esserci stato un tradimento. Il nostro bacio è vero, c’erano dei testimoni. Abbiamo trascorso la serata in albergo da me”.

Carlo Cuozzo e il menage a trois con Delia: “Mi ha proposto…”

Delia Duran avrebbe chiesto a Carlo Cuozzo di avere un menage a trois. E’ stato lui stesso a rivelarlo nel post su Instagram: “Non eravamo soli in albergo ma c’era la sua amica Claudia. Delia mi ha proposto di farmi anche lei ma ho rifiutato. Ho sentito che Claudia vuole incontrarmi per un faccia a faccia. Ci vuole coraggio a negare l’evidenza”. Carlo non è pentito però di quello che è successo con Delia perché ammette che tutto è avvenuto spontaneamente. Poi fa una minaccia: “Se Delia dovesse entrare nella casa del Grande Fratello Vip mi piacerebbe entrare e rifarmela in quella sede. Sarebbe mia priorità far vedere a tutta Italia di chi è stata Delia Duran. Lei sarebbe molto attratta da me come lo è stata in quei giorni”.

Carlo è convinto che Delia volesse una relazione seria con lui ma sappiamo perfettamente che il finale è stato ben diverso. Già nei giorni scorsi, Carlo Cuozzo aveva pubblicato un audio in cui Delia dichiarava di voler lasciare Belli e una foto a letto. L’ex fidanzata di Cuozzo avrebbe dichiarato che in realtà la loro storia si era conclusa proprio perché il ragazzo avrebbe avuto modo di avere un po’ di visibilità inscenando finti gossip con personaggi famosi. Da che parte sarà la ragione?





