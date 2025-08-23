Carlo Dapporto, chi è il comico: gli fu fatale un'emorragia. E' morto nel 1989

Techetechetè dedica un ampio spazio ai grandi artisti della tv italiana e tra questi non possiamo non citare Carlo Dapporto, che ha vissuto anni d’oro in passato e con la sua eleganza e simpatia ha conquistato i cuori di milioni di italiani. Carlo Dapporto ha vissuto anche una speciale pagina della sua vita con la moglie una ballerina dello spettacolo, Augusta, che in seguito avrebbe sposato e da cui ebbe i figli Massimo nel 1945 e Dario nel 1952. L’artista infatti è riuscito a vivere con serenità sia sul piano professionale che dal punto di vista sentimentale, riuscendo a conciliare il tutto.

Ciao Darwin 9, puntata 23 agosto 2025: Trattorie Vs Stellati (replica)/ Madre Natura: Amendola sfida Luotto

Ma com’è morto l’artista e simpatico barzellettiere? L’artista è venuto a mancare nel 1989 dopo una degenza in ospedale che non è riuscito a salvarlo dalla malattia che lo aveva travolto, ufficialmente sarebbe venuto a mancare per un’emorragia. Carlo Dapporto è riuscito comunque a ritagliarsi un posto nel cuore di tantissimi, che a distanza di anni continuano ad omaggiare le gesta e la simpatia travolgente.