Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia: chi è il musicista? I due stanno insieme dal 2007 ma si sono sposati solamente nel 2021

Dura ormai da quasi venti anni l’amore che lega Fiorella Mannoia al marito Carlo Di Francesco, che ha poi sposato nel 2021. Le nozze tra i due sono arrivate infatti dopo tanti anni di fidanzamento: tra i due l’amore era scoppiato nel 2007, quando si sono conosciuti durante “Amici” di Maria De Filippi. Carlo era da poco tornato in Italia dopo un periodo passato all’estero, a Cuba, dove aveva fatto musica.

Il marito di Fiorella Mannoia, infatti, è come lei un musicista. Originario di Avezzano, in giovane età si è trasferito a Cuba insieme al fratello dove ha continuato a suonare, sperimentando vari generi, formando anche una band con lui. Dopo l’esperienza in Sud America, Carlo è tornato in Italia e proprio nel 2007 ha conosciuto la donna che poi sarebbe diventata sua moglie.

Un amore importante quello che lega Fiorella Mannoia al marito Carlo Di Francesco: i due, nonostante una grande differenza di età di ben 26 anni, si sono innamorati e hanno deciso fin da subito di costruire qualcosa di importante insieme che li ha poi portati alle nozze. Il “sì” è arrivato dunque nel 2021 ma la storia andava avanti già da quindici anni. Ma qual è il segreto di questo amore importante tra i due?

Carlo Di Francesco, marito di Fiorella Mannoia: “Lavoriamo e ci divertiamo”

Fiorella Mannoia, parlando dell’amore che la lega a Carlo Di Francesco, nonostante la grande differenza di età tra loro, ha spiegato: “Lavoriamo e ci divertiamo insieme, ma ognuno ha anche le sue passioni e nessuno interferisce con le passioni dell’altro” ha rivelato a Verissimo la cantante. La libertà, dunque, è alla base del loro rapporto che prosegue ormai da quasi venti anni e che ha portato i due a costruire un rapporto profondo.

Carlo Di Francesco, il marito di Fiorella Mannoia, ha collaborato nel corso della sua carriera con grandi musicisti, anche ovviamente con la moglie. I due, insieme dal 2007, hanno tenuto il loro amore nascosto: intorno al 2017 hanno rivelato il rapporto che li legava, per poi sposarsi qualche anno più tardi.