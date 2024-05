Carlo Di Francesco, chi è il marito di Fiorella Mannoia/ “Non ci stanchiamo, siamo una coppia libera”

Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia, i due si sono sposati il 22 febbraio del 2021 dopo anni di fidanzamento che era stato ufficializzato nel 2017 ma tenuto in gran segreto per molto tempo. Anche le nozze in realtà erano destinate a restare un evento privato, ma le riviste di gossip avevano scoperto le pubblicazioni il mese prima della cerimonia. Una relazione che non sembra risentire della grande differenza di età tra marito e moglie che è di ben 25 anni, e che è nata grazie alla collaborazione professionale, visto che il marito della cantante è musicista nella band e produttore di tutte le sue canzoni, oltre ad essere noto per la sua partecipazione come insegnate di canto della trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Carlo Di Francesco: chi è il marito di Fiorella Mannoia/ Sposati dal 2021, hanno 27 anni di differenza

Fiorella Mannoia, raccontando la sua vita sentimentale in una intervista al Corriere della Sera nel 2015 aveva dichiarato: “Forse, ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda“, aggiungendo anche: “Ho avuto storie molto lunghe… passati i primi tempi di passione, si traducono in quotidianità”. Ma stavolta sarà per sempre“.

Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ Fu subito colpo di fulmine, malgrado la differenza d'età e...

Chi è Carlo Di Francesco, musicista, produttore e marito di Fiorella Mannoia

Carlo Di Francesco, musicista e produttore discografico 43enne, è il marito di Fiorella Mannoia che ha da poco compiuto i 70 anni. L’artista polistrumentista ha lavorato sempre in campo musicale anche prima di entrare nella band della moglie e diventare anche co-autore di molti brani, compreso quello portato all’ultima edizione di Sanremo. Aveva infatti una band con il fratello a Cuba, e successivamente ritornato in Italia ha collaborato con cantanti famosi come ad esempio Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Alex Britti e Edoardo Bennato. Diventato conosciuto al pubblico televisivo solo nel 2016, grazie alla sua partecipazione come docente di canto al talent show Amici.

Carlo Di Francesco, chi è il marito Fiorella Mannoia/ Viaggio "illuminante" a Cuba e l'amore per la cantante

In occasione dell’annuncio del fidanzamento ufficiale, dopo anni passati a vivere la relazione fuori dai riflettori, Fiorella Mannoia aveva raccontato che il segreto della relazione è l’apertura e la libertà di vivere singolarmente le proprie passioni. Parlando invece della passione che può essere vissuta a pieno anche dopo i 60 anni, aveva rivelato a Vanity Fair: “Dopo i 60 anni il desiderio cambia, le forze non sono più le stesse, ma l’importante è giocare sempre“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA