Conosciamo bene entrambi, forse lei qualcosina in più ma la cosa evidente a prescindere dall’esposizione mediatica è il valore artistico che appartiene ad entrambi. Stiamo parlando di Fiorella Mannoia e del marito Carlo Di Francesco; lei tra le cantautrici italiane più amate e stimate del panorama italiano, lui poliedrico produttore musicale e musicista. Tra l’altro, molti ricorderanno gli anni in cui ha vissuto l’esperienza di docente ad Amici di Maria De Filippi, programma dove spesso anche Fiorella Mannoia è stata ospite in qualità di giudice.

Ma restiamo sulla liaison; Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco condividono l’amore da oltre vent’anni. Un lungo periodo di fidanzamento, poi le splendide nozze che sono valse come romantico collante. “E’ meraviglioso, brilla di luce propria…”, parlava così la cantautrice in una recente intervista a Verissimo ponendo l’accento su come non abbia bisogno di vivere di bagliori riflessi sia dal punto di vista privato che nell’ambito professionale.

Condividono la vita, le esperienze dettate dalla quotidianità, e ovviamente anche la passione per la musica: “Ci divertiamo tanto, lavoriamo insieme ma senza interferenze”. Un rapporto sano, costruito nel tempo e che Fiorella Mannoia ha sempre raccontato con un luccichio nello sguardo che è sintomatico di mille emozioni vissute con il marito Carlo Di Francesco: “Ci viviamo con libertà, niente veti”, spiegava ancora nel salotto di Silvia Toffanin ponendo l’accento sul segreto della complicità che spesso e volentieri mettono in evidenza anche con simpatici video sui social.

Eppure, come racconta Vanity Fair, per diversi anni si è saputo poco e nulla della vita privata di Fiorella Mannoia e per l’appunto dell’attuale marito – allora compagno – Carlo Di Francesco. Solo nel 2017, proprio con un’intervista rilasciata al magazine, la cantautrice decise di condividere con i media e con i fan la bellezza della liaison che poco dopo sarebbe appunto giunta al grande passo del matrimonio.