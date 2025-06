Carlo Di Francesco, chi è il marito di Fiorella Mannoia: "Oggi posso minacciarlo rispetto al passato, cambia solo la fede"

Da qualche anno nella vita di Fiorella Mannoia è arrivato il tanto desiderato amore con il produttore Carlo Di Francesco. La coppia è legatissima da tempo, con i primi indizi riguardo al loro amore che sono spuntati nel 2018, anche se come trapelato in un secondo momento, pare che il loro amore fosse sbocciato dieci anni prima. “Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai” hanno detto i due in coro in una vecchia intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera. Fiorella Mannoia ha ammesso inoltre come uno dei segreti della loro coppia sia lo stare bene insieme, il giocare e il prendersi sempre poco sul serio, tutti momenti che garantiscono serenità.

Nel periodo in cui il mondo si ritrovava a fare i conti con la pandemia da Covid, Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia hanno deciso invece di convolare a nozze, suggellando la loro storia nata quindici anni prima.

Carlo Di Francesco e l’amore con Fiorella Mannoia: “Ora posso minacciare l’addio”

Scherzare e divertirsi allunga la vita sosteneva un vecchio saggio, ed ecco che anche la stessa Fiorella Mannoia ha rivelato come la ricetta faccia parte del suo menu in casa con Carlo Di Francesco. La loro relazione va avanti da tempo e adesso con il matrimonio, la cantante ha qualche carta in più da giocarsi: “Praticamente cambia solo la fede rispetto a prima, e ora posso anche minacciarlo” ha scherzato la romana protagonista di canzoni di grande successo come Quello che le donne non dicono.

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia si godono così il loro matrimonio, ben consapevoli del passo fatto ma anche riconoscenti di quanto vissuto sulla loro pelle. Una storia che non conosce crisi e che ha riempito le vite di entrambi.