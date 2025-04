Carlo Di Francesco, non è solo un cantautore e musicista, ma è anche il marito di Fiorella Mannoia. La cantante di “Mariposa”, uno degli ultimi successi portato in gara con grande successo al Festival di Sanremo, è felicemente innamorata del compagno con cui condivide la sfera privata, ma anche quella professionale. I due, infatti, fanno coppia fissa da quasi vent’anni: nel 2007 si sono innamorati e hanno iniziato a vivere una storia d’amore lontani dagli occhi indiscreti del mondo dello spettacolo e del gossip. Poi nel 2021 la scelta di sposarsi: un matrimonio celebrato in piena pandemia da Covid-19; una scelta del tutto inusuale, ma che la Mannoia ha spiegato così: “volevamo evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10 persone”.

Dopo le promesse di matrimonio non è cambiato nulla tra i due come ha precisato la Mannoia: “la differenza è solo una fede e che quando discuto con lui posso minacciarlo dicendogli ‘chiedo il divorzio!'”.

Fiorella Mannoia e l’amore per il marito Carlo Di Francesco

Quasi 20 anni d’amore e non sentirli. E’ il caso di Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia, coppia nel lavoro e nella vita, che da circa quattro anni sono anche diventati marito e moglie. “Sono felicemente sposata. Con Carlo stiamo insieme da quasi 20 anni e ci siamo sposati tre anni fa” – ha raccontato la cantante dalle pagine del Corriere della Sera. Non solo, la voce de “Quello che le donne non dicono” ha parlato con parole di grande stima ed affetto del marito Carlo Di Francesco: “è un uomo meraviglioso che mi sta vicino e che non ha bisogno di brillare della mia luce”.

La Mannoia, infatti, ha sempre apprezzato di Carlo Di Francesco che non ha mai vissuto di luce riflessa, anzi è sempre stato molto libero ed indipendente nelle sue scelte di vita e lavorative. In realtà i due lavorano spesso insieme come ha raccontato la cantante. “lavoriamo e ci divertiamo insieme, ma ognuno ha anche le sue passioni e nessuno di noi invade la libertà dell’altro”.