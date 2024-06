Carlo Di Francesco, chi è il marito Fiorella Mannoia/ Matrimonio nel 2021:”la fede è l’unica cosa che cambia”

Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco fanno coppia fissa da tantissimi anni. Nonostante la differenza di età, circa 26 anni, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la cantautrice e il musicista balzato alla grande popolarità quando ha ricoperto il ruolo prof di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un amore importante quello tra la raffinata interprete italiana e il musicista che per tanto tempo hanno mantenuto la loro relazione segreta vivendosi lontani da occhi indiscreti e dal gossip.

Carlo Di Francesco, chi è il marito di Fiorella Mannoia/ Lei: "Stavolta sarà per sempre"

Una scelta che conferma il carattere schivo e riservato di entrambi i musicisti, anche se nel 2018 sono usciti allo scoperto confermando la loro storia con un selfie di coppia scattato a New York. Una storia che i due musicisti hanno tenuto segreta per ben 10 anni vivendosela sempre con la massima libertà come ha rivelato la cantante ed interprete dalle pagine del Corriere della Sera: “siamo aperti e non chiusi, per questo non ci stanchiamo”.

Carlo Di Francesco, chi è il marito di Fiorella Mannoia/ "Non ci stanchiamo, siamo una coppia libera"

Fiorella Mannoia e il matrimonio con Carlo Di Francesco: un rito civile

Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco dal 2018 hanno deciso di non nascondersi più confermando al mondo intero il loro amore. Cinque anni dopo la coppia ha fatto una scelta di vita importante: hanno celebrato il loro amore con una cerimonia di nozze arrivata più di 15 anni di fidanzamento. Così il 22 febbraio del 2021 Fiorella Mannoia e il futuro marito Carlo Di Francesco si sono uniti in matrimonio con un rito civile e dopo hanno festeggiato con pochi amici intimi e colleghi.

Il matrimonio, celebrato durante la pandemia da Covid, è stato organizzato quasi all’improvviso come ha confessato la cantante. “L’abbiamo fatto in periodo Covid” – ha detto Fiorella Mannoia che commentando cosa è cambiato dopo le nozze ha ironizzato: “la fede, l’unica cosa che cambia. E ora posso minacciarlo, guarda che divorzio!”

Carlo Di Francesco: chi è il marito di Fiorella Mannoia/ Sposati dal 2021, hanno 27 anni di differenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA