Carlo Di Francesco, compagno Fiorella Mannoia/ 15 anni di differenza ma in amore…

Carlo Di Francesco è il compagno di Fiorella Mannoia dal 2007. Nonostante la notorietà di entrambi, la loro relazione è emersa solo nel 2017 quando la Mannoia ha partecipato al Festival di Sanremo con “Che sia benedetta”: “Lui c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, ha detto in quell’occasione la cantante a Vanity Fair. L’annuncio della loro relazione ha suscitato molte reazioni, soprattutto per la differenza di età: hanno 26 anni di differenza, lei è del 1954, lui del 1980. “Se il desiderio cambia dopo i 60 anni? Le forze non sono più le stesse. Ma l’importante è non straziarsene. Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”, ha dichiarato sul settimanale.

Carlo Di Francesco da 15 anni con Fiorella Mannoia

Carlo Di Francesco dopo tanti anni come professore di canto di “Amici di Maria De Filippi” ha deciso di lasciare il talent show per dedicarsi unicamente alla produzione di musica (è uno dei produttori di Fiorella Mannoia). La differenza d’età non preoccupa assolutamente la cantante: “Innanzitutto il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età. Diciamo la verità, fra noi due il più “vecchio” è lui… Io sono molto più matta, lui è posato. Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione “anomala” duri da 15 anni”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. La coppia non ha avuto figli: “C’è stato un periodo in cui li avrei voluti e non sono arrivati ma oggi non mi mancano. Per averli non ho fatto percorsi alternativi: sono dolorosi… Io mi sono detta: se questo è il mio destino, lo accetto. Il segreto è non sentirlo come una frustrazione”, ha rivelato Fiorella Mannoia.



