Carlo Di Francesco, compagno Fiorella Mannoia/ “Contro la quarantena servono…”

Carlo Di Francesco è il compagno di Fiorella Mannoia da ormai oltre due decenni: l’amore va a gonfie vele fra i due, mai finiti al centro di gossip e malelingue. Anche per questo motivo sappiamo ben poco del musicista con cui la cantante ha deciso di condividere la propria vita. Senza considerare che sui social è sempre più assente, a parte qualche post sporadico. L’ultimo risale a inizio mese, quando Di Francesco ha scelto di omaggiare due valori importanti: “L’amicizia e la musica vincono anche questa assurda quarantena”, scrive postando il video realizzato a distanza. Sulle note di Believer di Imagine Dragons, lo vediamo alla batteria scandire il ritmo per i suoi compagni d’avventura musicale. Intanto il musicista continua a produrre la compagna Mannoia. Un impegno che in passato ha dovuto affiancare all’insegnamento di canto presso la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Carlo Di Francesco, compagno Fiorella Mannoia: silenzio stampa e…

Ancora silenzio stampa da parte di Carlo Di Francesco, almeno per quanto riguarda le foto social al fianco della compagna Fiorella Mannoia. La coppia si mostra sulla piattaforma molto di rado, una regola che negli ultimi mesi non è stata di certo infranta. Se lasciamo da parte due scatti professionali pubblicati tempo fa, le ultime foto in cui li vediamo insieme risalgono allo scorso dicembre. All’epoca, la cantante era solita fare delle dirette in compagnia di Di Francesco. “Posso fare una diretta”, chiede la Mannoia mentre cerca di convincere il fidanzata a cederle il telefono. Da quanto ne sappiamo, i due erano di ritorno da Zurigo, in seguito ad un concerto della cantante. “Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”, ha detto anni fa l’artista a Il Corriere della Sera per spiegare il segreto della loro unione. Oggi, lunedì 25 maggio 2020, Rai 2 trasmetterà in prima serata Facciamo che io ero… un’altra volta, dove ritroveremo fra gli ospiti anche Fiorella Mannoia. Di Carlo, manco a dirlo, non ci sarà di sicuro l’ombra.



